В Австралии за неделю до лета выпал снег: невероятные фото и видео
Несмотря на то, что вскоре в Австралии начнется лето, на страну обрушился циклон, который принес с собой сильные снегопады. В горных районах слой снега достиг 10 сантиметров.
Как сообщает телеканал ABC, в Австралии снегом замело горные районы штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.
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На юге страны 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за сильного ветра, порывы которого достигали 100 километров в час
Также, из-за шторма пострадали штаты Виктория и Квинсленд, а на острове Тасмания объявлено предупреждение о наводнении.
Напомним, накануне Юго-Восточную Австралию накрыла пылевая буря: гигантское облако пыли протяженностью около 500 километров уже достигло Сиднея, и даже привело к задержке авиарейсов.