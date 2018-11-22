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      В Австралии за неделю до лета выпал снег: невероятные фото и видео

      17 Читати новину українською
      Австралию засыпало снегом
      Австралию засыпало снегом / Фото из Twitter

      Несмотря на то, что вскоре в Австралии начнется лето, на страну обрушился циклон, который принес с собой сильные снегопады. В горных районах слой снега достиг 10 сантиметров.

      Как сообщает телеканал ABC, в Австралии снегом замело горные районы штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

      Читайте также: Часть Украины засыпало снегом до 15 сантиметров: фото и видео

      На юге страны 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за сильного ветра, порывы которого достигали 100 километров в час

      Также, из-за шторма пострадали штаты Виктория и Квинсленд, а на острове Тасмания объявлено предупреждение о наводнении.

       

       

       

       

       

       

      Напомним, накануне Юго-Восточную Австралию накрыла пылевая буря: гигантское облако пыли протяженностью около 500 километров уже достигло Сиднея, и даже привело к задержке авиарейсов.

      Теги: Погода Австралия
      Источник: 24 Канал
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