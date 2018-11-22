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      В Австралії за тиждень до літа випав сніг: неймовірні фото та відео

      181 Читать новость на русском
      Австралію засипало снігом
      Австралію засипало снігом / Фото з Twitter

      Незважаючи на те, що незабаром в Австралії розпочнеться літо, на країну обрушився циклон, який приніс з собою сильні снігопади. У гірських районах шар снігу сягнув 10 сантиметрів.

      Як повідомляє телеканал ABC, в Австралії снігом замело гірські райони штатів Новий Південний Уельс і Вікторія.

      Читайте також: Частину України засипало снігом до 15 сантиметрів: фото та відео

      На півдні країни 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через потужний вітер, пориви якого сягали 100 кілометрів на годину

      Також, через шторм постраждали штати Вікторія та Квінсленд, а на острові Тасманія оголошено попередження про повінь.

       

       

       

       

       

       

      Нагадаємо, напередодні південно-східну Австралію накрила пилова буря: гігантська хмара пилу протяжністю близько 500 кілометрів вже досягла Сіднея, і навіть призвела до затримки авіарейсів.

      Теги: Австралія Погода
      Джерело: 24 Канал
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