В Австралії за тиждень до літа випав сніг: неймовірні фото та відео
Незважаючи на те, що незабаром в Австралії розпочнеться літо, на країну обрушився циклон, який приніс з собою сильні снігопади. У гірських районах шар снігу сягнув 10 сантиметрів.
Як повідомляє телеканал ABC, в Австралії снігом замело гірські райони штатів Новий Південний Уельс і Вікторія.
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На півдні країни 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через потужний вітер, пориви якого сягали 100 кілометрів на годину
Також, через шторм постраждали штати Вікторія та Квінсленд, а на острові Тасманія оголошено попередження про повінь.
Нагадаємо, напередодні південно-східну Австралію накрила пилова буря: гігантська хмара пилу протяжністю близько 500 кілометрів вже досягла Сіднея, і навіть призвела до затримки авіарейсів.