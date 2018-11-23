14:17
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Потужні снігопади та ожеледиця: синоптики попередили про різке погіршення погоди

      247 Читать новость на русском
      Синоптики попередили про потужні снігопади в Україні
      Синоптики попередили про потужні снігопади в Україні / 5.ua

      Сильні снігопади від початку наступного тижня слід очікувати майже по всій території України. Упродовж 26 та 27 листопада погодні умови значно погіршаться внаслідок впливу активного циклону.

      Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру попереджають у ДСНС України.

      Читайте також: В Австралії за тиждень до літа випав сніг: неймовірні фото та відео

      Внаслідок впливу циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг,
      – йдеться у повідомленні.

      Рятувальники попереджають, що сніговий покрив може сягати від 8 до 15 сантиметрів. Водіям слід бути обережними, оскільки на дорогах обіцяють ожеледицю, а в окремих районах – налипання мокрого снігу та ожеледь.

      Окрім цього, 27 листопада у центральних та південних регіонах синоптики прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

       

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      16817
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1036
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1690
      Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      сьогодні , 11:00 Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 261
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 990
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Самооборона Євромайдану пікетувала управління міліції з вимогою відпустити затриманих афганівців
       11 лютого 2014 , 16:21
      "Свободівці" склали повноваження у Кабміні, в обласних та райдержадміністраціях, — Сич
       12 листопада 2014 , 13:52
      Чим небезпечний потопельник: проблеми з електрикою
       26 серпня , 19:21
      Збірна Україна втратила ще одного гравця через травму
       19 листопада , 16:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук