Прогноз погоды на 25 ноября: холодно, морозно, и снова штормы в Приазовье

Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, будет холодной и морозной, ведь над нашей территорией сейчас антициклон блокирует атлантические и средиземноморские теплые и влажные воздушные потоки.

"Для понедельника у меня пока теплых синоптических новостей нет", – сообщила в своем фейсбуке украинский синоптик Наталья Диденко.

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Температура ночью в некоторых регионах будет опускаться до -9 градусов. Днем теплее – от 3 мороза до 4 тепла.

Дожди или снег вряд ли стоит ожидать, разве в западных областях – да и то незначительные.

Ветер – юго-восточный, 5-12 метров в секунду, иногда порывистый.

Штормовой ветер вероятен все еще в Приазовье,

– предупредила Диденко.

В Киеве – холодно и сухо, ночью до -7, днем от -2 до +2 тепла.

С 28 ноября синоптики обещают незначительное потепление и осадки.

Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -2...0

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – -2...0



Прогноз погоды на 25 ноября от Укргидрометцентра