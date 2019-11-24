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      Прогноз погоды на 25 ноября: холодно, морозно, и снова штормы в Приазовье

      46 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 25 ноября / 5.ua

      Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, будет холодной и морозной, ведь над нашей территорией сейчас антициклон блокирует атлантические и средиземноморские теплые и влажные воздушные потоки.

      "Для понедельника у меня пока теплых синоптических новостей нет", – сообщила в своем фейсбуке украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика

      Температура ночью в некоторых регионах будет опускаться до -9 градусов. Днем теплее – от 3 мороза до 4 тепла.

      Дожди или снег вряд ли стоит ожидать, разве в западных областях – да и то незначительные.

      Ветер – юго-восточный, 5-12 метров в секунду, иногда порывистый.

      Штормовой ветер вероятен все еще в Приазовье,
      – предупредила Диденко.

      В Киеве – холодно и сухо, ночью до -7, днем от -2 до +2 тепла.

      С 28 ноября синоптики обещают незначительное потепление и осадки.

      Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -2...0

      Полтава – -1...+1

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – -1...+1

      Луганск – 0...+2

      Харьков – -1...+1

      Киев – -2...0

      Погода
      Прогноз погоды на 25 ноября от Укргидрометцентра

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      1711
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Погода
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