Прогноз погоды на 25 ноября: холодно, морозно, и снова штормы в Приазовье
Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, будет холодной и морозной, ведь над нашей территорией сейчас антициклон блокирует атлантические и средиземноморские теплые и влажные воздушные потоки.
"Для понедельника у меня пока теплых синоптических новостей нет", – сообщила в своем фейсбуке украинский синоптик Наталья Диденко.
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Температура ночью в некоторых регионах будет опускаться до -9 градусов. Днем теплее – от 3 мороза до 4 тепла.
Дожди или снег вряд ли стоит ожидать, разве в западных областях – да и то незначительные.
Ветер – юго-восточный, 5-12 метров в секунду, иногда порывистый.
Штормовой ветер вероятен все еще в Приазовье,
– предупредила Диденко.
В Киеве – холодно и сухо, ночью до -7, днем от -2 до +2 тепла.
С 28 ноября синоптики обещают незначительное потепление и осадки.
Прогноз погоды на понедельник, 25 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -2...0
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+1
Киев – -2...0
Прогноз погоды на 25 ноября от Укргидрометцентра