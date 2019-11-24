Прогноз погоди на 25 листопада: холодно, морозно, і знову шторми у Приазов'ї

Погода в Україні в понеділок, 25 листопада, буде холодною та морозною, адже над нашою територією наразі антициклон блокує атлантичні й середземноморські теплі та вологі повітряні потоки.

"Для понеділка у мене поки теплих синоптичних новин немає", – повідомила у своєму фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура вночі у деяких регіонах опускатиметься до -9 градусів. Удень "тепліше" – від 3 морозу до 4 тепла.

Дощі чи сніг навряд чи варто очікувати, хіба у західних областях – та й то незначні.

Вітер – південно-східний, 5 – 12 метрів за секунду, іноді поривчастий.

Штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї,

– попередила Діденко.

У Києві – холодно та сухо, вночі до -7, вдень від -2 до +2 тепла.

З 28 листопада синоптики обіцяють незначне потепління та опади.

Прогноз погоди на понеділок, 25 листопада, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -2…0

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – -2…0



Прогноз погоди на 25 листопада від Укргідрометцентру