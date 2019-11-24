Прогноз погоди на 25 листопада: холодно, морозно, і знову шторми у Приазов'ї
Погода в Україні в понеділок, 25 листопада, буде холодною та морозною, адже над нашою територією наразі антициклон блокує атлантичні й середземноморські теплі та вологі повітряні потоки.
"Для понеділка у мене поки теплих синоптичних новин немає", – повідомила у своєму фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Коли почнеться справжня зима: думка синоптика
Температура вночі у деяких регіонах опускатиметься до -9 градусів. Удень "тепліше" – від 3 морозу до 4 тепла.
Дощі чи сніг навряд чи варто очікувати, хіба у західних областях – та й то незначні.
Вітер – південно-східний, 5 – 12 метрів за секунду, іноді поривчастий.
Штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї,
– попередила Діденко.
У Києві – холодно та сухо, вночі до -7, вдень від -2 до +2 тепла.
З 28 листопада синоптики обіцяють незначне потепління та опади.
Прогноз погоди на понеділок, 25 листопада, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -2…0
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – -2…0
Прогноз погоди на 25 листопада від Укргідрометцентру