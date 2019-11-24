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      Прогноз погоди на 25 листопада: холодно, морозно, і знову шторми у Приазов'ї

      374 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 25 листопада / 5.ua

      Погода в Україні в понеділок, 25 листопада, буде холодною та морозною, адже над нашою територією наразі антициклон блокує атлантичні й середземноморські теплі та вологі повітряні потоки.

      "Для понеділка у мене поки теплих синоптичних новин немає", – повідомила у своєму фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли почнеться справжня зима: думка синоптика

      Температура вночі у деяких регіонах опускатиметься до -9 градусів. Удень "тепліше" – від 3 морозу до 4 тепла.

      Дощі чи сніг навряд чи варто очікувати, хіба у західних областях – та й то незначні.

      Вітер – південно-східний, 5 – 12 метрів за секунду, іноді поривчастий.

      Штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї,
      – попередила Діденко.

      У Києві – холодно та сухо, вночі до -7, вдень від -2 до +2 тепла.

      З 28 листопада синоптики обіцяють незначне потепління та опади.

      Прогноз погоди на понеділок, 25 листопада, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -2…0

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – 0…+2

      Харків – -1…+1

      Київ – -2…0

      Погода
      Прогноз погоди на 25 листопада від Укргідрометцентру

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Погода
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