Прогноз погоды на 26 марта: дожди и солнце разделят Украину
Погода в понедельник, 26 марта, в Украине будет по-весеннему теплой. Правда, пока в ряде областей будет светить солнце, в части регионов будет пасмурно и дождливо.
Об этом свидетельствует информация от Укргидрометцентра.
Так, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской. При этом дожди будут в Хмельницкой и Винницкой. Средняя дневная температура воздуха составит +3 +11 градусов.
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Касательно остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, то ясной погоды в понедельник также стоит ожидать в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
В то же время 16 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму. Средняя температура днем в центре Украины достигнет +2 +8 градусов, а на юге – +3 +12 градусов.
Прогноз погоду не понедельник, 26 марта, в городах Украины:
Ужгород – + 9 ... + 11
Львов – + 7 ... + 9
Ивано-Франковск – +3 ... + 5
Тернополь – + 5 ... + 7
Черновцы – + 4 ... + 6
Хмельницкий – + 5 ... + 7
Луцк – + 7 ... + 9
Ровно – +7 ... +9
Житомир – +6 ... +8
Винница – + 4 ... + 6
Одесса – +3 ... + 5
Николаев – + 6 ... + 8
Херсон – + 8 ... + 10
Симферополь – + 10 ... + 12
Кропивницкий – + 4 ... + 6
Черкассы – + 4 ... + 6
Чернигов – +2 ... +4
Суммы – 0 ... + 2
Полтава – + 2 ... + 4
Днепр – + 5 ... + 7
Запорожье – +6 ... +8
Донецк – + 5 ... + 7
Луганск – + 4 ... + 6
Харьков – + 1 ... + 3
Киев – + 4 ... + 6