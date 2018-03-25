Прогноз погоды на 26 марта: дожди и солнце разделят Украину

Погода в понедельник, 26 марта, в Украине будет по-весеннему теплой. Правда, пока в ряде областей будет светить солнце, в части регионов будет пасмурно и дождливо.

Об этом свидетельствует информация от Укргидрометцентра.

Так, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской. При этом дожди будут в Хмельницкой и Винницкой. Средняя дневная температура воздуха составит +3 +11 градусов.

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Касательно остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, то ясной погоды в понедельник также стоит ожидать в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В то же время 16 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму. Средняя температура днем ​​в центре Украины достигнет +2 +8 градусов, а на юге – +3 +12 градусов.

Прогноз погоду не понедельник, 26 марта, в городах Украины:

Ужгород – + 9 ... + 11

Львов – + 7 ... + 9

Ивано-Франковск – +3 ... + 5

Тернополь – + 5 ... + 7

Черновцы – + 4 ... + 6

Хмельницкий – + 5 ... + 7

Луцк – + 7 ... + 9

Ровно – +7 ... +9

Житомир – +6 ... +8

Винница – + 4 ... + 6

Одесса – +3 ... + 5

Николаев – + 6 ... + 8

Херсон – + 8 ... + 10

Симферополь – + 10 ... + 12

Кропивницкий – + 4 ... + 6

Черкассы – + 4 ... + 6

Чернигов – +2 ... +4

Суммы – 0 ... + 2

Полтава – + 2 ... + 4

Днепр – + 5 ... + 7

Запорожье – +6 ... +8

Донецк – + 5 ... + 7

Луганск – + 4 ... + 6

Харьков – + 1 ... + 3

Киев – + 4 ... + 6



Прогноз погоды в Украине на 26 марта