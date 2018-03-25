Прогноз погоди на 26 березня: дощі та сонце розділять Україну
Погода в понеділок, 26 березня, в Україні буде по-весняному теплою. Щоправда, поки в низці областей світитиме сонце, в частині регіонів буде похмуро та литимуть дощі.
Про це свідчить інформація від Укргідрометцентру.
Так, сонячною та сухою погода буде майже у всіх областях Західної України: на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині. При цьому дощитиме на Хмельниччині та Вінниччині. Середня денна температура повітря становитиме +3+11 градусів.
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Щодо решти території України, яку потішить весняне сонце, то ясної погоди в понеділок також варто очікувати на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
Водночас 16 березня в центрі та на півдні України литимуть дощі. Так, мокро буде на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, Одещині та в Криму. Середня температура вдень у центрі Україні сягне +2+8 градусів, а на півдні – +3+12 градусів.
Прогноз погоди не понеділок, 26 березня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +6…+8
Вінниця – +4…+6
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +2…+4
Суми – 0…+2
Полтава – +2…+4
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +4…+6
Харків – +1…+3
Київ – +4…+6