Прогноз погоди на 26 березня: дощі та сонце розділять Україну

Погода в понеділок, 26 березня, в Україні буде по-весняному теплою. Щоправда, поки в низці областей світитиме сонце, в частині регіонів буде похмуро та литимуть дощі.

Про це свідчить інформація від Укргідрометцентру.

Так, сонячною та сухою погода буде майже у всіх областях Західної України: на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині. При цьому дощитиме на Хмельниччині та Вінниччині. Середня денна температура повітря становитиме +3+11 градусів.

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Щодо решти території України, яку потішить весняне сонце, то ясної погоди в понеділок також варто очікувати на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Водночас 16 березня в центрі та на півдні України литимуть дощі. Так, мокро буде на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, Одещині та в Криму. Середня температура вдень у центрі Україні сягне +2+8 градусів, а на півдні – +3+12 градусів.

Прогноз погоди не понеділок, 26 березня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +6…+8

Вінниця – +4…+6

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +2…+4

Суми – 0…+2

Полтава – +2…+4

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +4…+6

Харків – +1…+3

Київ – +4…+6



Прогноз погоди в Україні на 26 березня