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      Прогноз погоды на 26 августа: в Украине будет солнечно и сухо

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      Погода 26 августа 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 26 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 26 августа, будет сухой и солнечной. Только в Карпатах и Прикарпатье ожидаются периодические грозы. Температура воздуха в понедельник будет на уровне +26 +33 градуса.

      Крученные и слегка пожелтевшие листья в понедельник, 26 августа, будут намекать на близкую осень, пишет синоптик Наталья Диденко.

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      26 августа в Украине антициклон по имени Corina обусловит сухую солнечную погоду. Будет немного заглушать сухость периодическими грозами в Карпатах и в Прикарпатье.

      В Киеве 26 августа будет сухо и солнечно, около 28 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +30…+32

      Львов – +27…+29

      Ивано-Франковск – +28…+30

      Тернополь – +27…+29

      Черновцы – +28…+30

      Хмельницкий – +27…+29

      Луцк – +25…+27

      Ровно – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Винница – +27…+29

      Одесса – +29…+31

      Николаев – +31…+33

      Херсон – +30…+32

      Симферополь – +30…+32

      Кропивницкий – +28…+30

      Черкассы – +26…+28

      Чернигов – +26…+28

      Сумы – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Днепр – +27…+29

      Запорожье – +30…+32

      Донецк – +27…+29

      Луганск – +26…+28

      Харьков – +26…+28

      Киев – +26…+28

      Прогноз погоди на понеділок, 26 серпня
      Прогноз погоды на понедельник, 26 августа, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Лунный календарь на август 2019
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      Теги: Новости Украины Погода
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