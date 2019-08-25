Прогноз погоды на 26 августа: в Украине будет солнечно и сухо

Погода в Украине в понедельник, 26 августа, будет сухой и солнечной. Только в Карпатах и Прикарпатье ожидаются периодические грозы. Температура воздуха в понедельник будет на уровне +26 +33 градуса.

Крученные и слегка пожелтевшие листья в понедельник, 26 августа, будут намекать на близкую осень, пишет синоптик Наталья Диденко.

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26 августа в Украине антициклон по имени Corina обусловит сухую солнечную погоду. Будет немного заглушать сухость периодическими грозами в Карпатах и в Прикарпатье.

В Киеве 26 августа будет сухо и солнечно, около 28 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +27…+29

Ивано-Франковск – +28…+30

Тернополь – +27…+29

Черновцы – +28…+30

Хмельницкий – +27…+29

Луцк – +25…+27

Ровно – +25…+27

Житомир – +26…+28

Винница – +27…+29

Одесса – +29…+31

Николаев – +31…+33

Херсон – +30…+32

Симферополь – +30…+32

Кропивницкий – +28…+30

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +26…+28

Сумы – +25…+27

Полтава – +26…+28

Днепр – +27…+29

Запорожье – +30…+32

Донецк – +27…+29

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +26…+28



Прогноз погоды на понедельник, 26 августа, от Укргидрометцентра