Прогноз погоды на 26 августа: в Украине будет солнечно и сухо
Погода в Украине в понедельник, 26 августа, будет сухой и солнечной. Только в Карпатах и Прикарпатье ожидаются периодические грозы. Температура воздуха в понедельник будет на уровне +26 +33 градуса.
Крученные и слегка пожелтевшие листья в понедельник, 26 августа, будут намекать на близкую осень, пишет синоптик Наталья Диденко.
Это стоит увидеть: Канаду неожиданно засыпало снегом: невероятные фото, видео
26 августа в Украине антициклон по имени Corina обусловит сухую солнечную погоду. Будет немного заглушать сухость периодическими грозами в Карпатах и в Прикарпатье.
В Киеве 26 августа будет сухо и солнечно, около 28 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30…+32
Львов – +27…+29
Ивано-Франковск – +28…+30
Тернополь – +27…+29
Черновцы – +28…+30
Хмельницкий – +27…+29
Луцк – +25…+27
Ровно – +25…+27
Житомир – +26…+28
Винница – +27…+29
Одесса – +29…+31
Николаев – +31…+33
Херсон – +30…+32
Симферополь – +30…+32
Кропивницкий – +28…+30
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +26…+28
Сумы – +25…+27
Полтава – +26…+28
Днепр – +27…+29
Запорожье – +30…+32
Донецк – +27…+29
Луганск – +26…+28
Харьков – +26…+28
Киев – +26…+28
Прогноз погоды на понедельник, 26 августа, от Укргидрометцентра