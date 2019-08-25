Прогноз погоди на 26 серпня: в Україні буде сонячно і сухо

Погода в Україні у понеділок, 26 серпня, буде сухою і сонячною. Лише у Карпатах та прикарпатських областях очікуються періодичні грози. Температура повітря у понеділок буде на рівні +26+33 градуси.

Покручене та злегка пожовтіле листя у понеділок, 26 серпня, натякатиме на близьку осінь, пише синоптик Наталка Діденко.

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26 серпня в Україні антициклон на ім'я Corina зумовить суху сонячну погоду. Трохи прибиватиме сухість періодичними грозами у Карпатах і в прикарпатських областях.

У Києві 26 серпня буде сухо сонячно і близько +28 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 26 серпня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на понеділок, 26 серпня, від Укргідрометцентру