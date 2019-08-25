Прогноз погоди на 26 серпня: в Україні буде сонячно і сухо
Погода в Україні у понеділок, 26 серпня, буде сухою і сонячною. Лише у Карпатах та прикарпатських областях очікуються періодичні грози. Температура повітря у понеділок буде на рівні +26+33 градуси.
Покручене та злегка пожовтіле листя у понеділок, 26 серпня, натякатиме на близьку осінь, пише синоптик Наталка Діденко.
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26 серпня в Україні антициклон на ім'я Corina зумовить суху сонячну погоду. Трохи прибиватиме сухість періодичними грозами у Карпатах і в прикарпатських областях.
У Києві 26 серпня буде сухо сонячно і близько +28 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 26 серпня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на понеділок, 26 серпня, від Укргідрометцентру