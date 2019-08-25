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      Прогноз погоди на 26 серпня: в Україні буде сонячно і сухо

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      Погода 26 серпня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 26 серпня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у понеділок, 26 серпня, буде сухою і сонячною. Лише у Карпатах та прикарпатських областях очікуються періодичні грози. Температура повітря у понеділок буде на рівні +26+33 градуси.

      Покручене та злегка пожовтіле листя у понеділок, 26 серпня, натякатиме на близьку осінь, пише синоптик Наталка Діденко.

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      26 серпня в Україні антициклон на ім'я Corina зумовить суху сонячну погоду. Трохи прибиватиме сухість періодичними грозами у Карпатах і в прикарпатських областях.

      У Києві 26 серпня буде сухо сонячно і близько +28 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 26 серпня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +27…+29

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +28…+30

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +28…+30

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +26…+28

      Київ – +26…+28

      Прогноз погоди на понеділок, 26 серпня
      Прогноз погоди на понеділок, 26 серпня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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