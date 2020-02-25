Прогноз погоды на 26 февраля: в Украине потеплеет, хоть местами будет ветрено
В большинстве областей Украины завтра будет тепло. Средняя температура ожидается +7 – +12 градусов, а местами и +14. Правда, на Востоке и Юге снова будет порывистый ветер до 15 – 20 м/сек.
Как отмечает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, кроме ветреной погоды, в Украине местами будут осадки. Дожди на Западной Украине, в Карпатах – с мокрым снегом.
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В целом в Украине температура повысится и будет сухо. В восточных областях, на юге, Днепропетровщине, Черкасской и Полтавской снова будет завивать ветер, местами штормовой 15-20 м / с.
В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, завтра днем потеплеет до +8+10 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего будет на западе и в центре: в Черновцах, Виннице и Хмельницком. Здесь температура будет достигать 12 – 13 градусов выше нуля. Однако, гидрометцентр предупреждает о вероятных дождях на Западе ночью и днем.
Прогноз погоды на среду, 26 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +9...+11
Черновцы – + 12..Четырнадцать
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +7...+9
Ровно – +7... +9
Житомир – +9...+11
Винница – +13...+15
Одесса – +10...+12
Николаев – +11...+13
Херсон – +10...+12
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +8... +10
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +10...+12
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +8...+10
Киев – +9...+11