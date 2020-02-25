Прогноз погоды на 26 февраля: в Украине потеплеет, хоть местами будет ветрено

В большинстве областей Украины завтра будет тепло. Средняя температура ожидается +7 – +12 градусов, а местами и +14. Правда, на Востоке и Юге снова будет порывистый ветер до 15 – 20 м/сек.

Как отмечает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, кроме ветреной погоды, в Украине местами будут осадки. Дожди на Западной Украине, в Карпатах – с мокрым снегом.

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В целом в Украине температура повысится и будет сухо. В восточных областях, на юге, Днепропетровщине, Черкасской и Полтавской снова будет завивать ветер, местами штормовой 15-20 м / с.

В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, завтра днем потеплеет до +8+10 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего будет на западе и в центре: в Черновцах, Виннице и Хмельницком. Здесь температура будет достигать 12 – 13 градусов выше нуля. Однако, гидрометцентр предупреждает о вероятных дождях на Западе ночью и днем.

Прогноз погоды на среду, 26 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы – + 12..Четырнадцать

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +7...+9

Ровно – +7... +9

Житомир – +9...+11

Винница – +13...+15

Одесса – +10...+12

Николаев – +11...+13

Херсон – +10...+12

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8... +10

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10

Киев – +9...+11



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 февраля