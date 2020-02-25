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      Прогноз погоды на 26 февраля: в Украине потеплеет, хоть местами будет ветрено

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      Прогноз погоды на 26 февраля / unsplash

      В большинстве областей Украины завтра будет тепло. Средняя температура ожидается +7 – +12 градусов, а местами и +14. Правда, на Востоке и Юге снова будет порывистый ветер до 15 – 20 м/сек.

      Как отмечает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, кроме ветреной погоды, в Украине местами будут осадки. Дожди на Западной Украине, в Карпатах – с мокрым снегом.

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      В целом в Украине температура повысится и будет сухо. В восточных областях, на юге, Днепропетровщине, Черкасской и Полтавской снова будет завивать ветер, местами штормовой 15-20 м / с.

      В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, завтра днем потеплеет до +8+10 градусов.

      По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего будет на западе и в центре: в Черновцах, Виннице и Хмельницком. Здесь температура будет достигать 12 – 13 градусов выше нуля. Однако, гидрометцентр предупреждает о вероятных дождях на Западе ночью и днем.

      Прогноз погоды на среду, 26 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – + 12..Четырнадцать

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7... +9

      Житомир – +9...+11

      Винница – +13...+15

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +11...+13

      Херсон – +10...+12

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +8... +10

      Сумы – + 7... + 9

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +10...+12

      Запорожье – +10...+12

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +8...+10

      Киев – +9...+11


      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 февраля

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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