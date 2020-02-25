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      Прогноз погоди на 26 лютого: в Україні потеплішає, хоч подекуди буде вітряно

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      Прогноз погоди на 26 лютого / unsplash

      У більшості областей України завтра буде тепло. Середня температура очікується +7 – +12 градусів, а подекуди і +14. Щоправда, на Сході та Півдні знову буде поривчастий вітер до 15 – 20 м/с.

      Як зазначає у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, окрім вітряної погоди, в Україні місцями будуть опади. Дощитиме на Західній Україні, зокрема в Карпатах – з мокрим снігом.

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      Загалом в Україні температура підвищиться і буде сухо. У східних областях, на Півдні, Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині знову завіватиме вітер, подекуди штормовий 15 – 20 м/с.

      У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2...+5 градусів, завтра вдень потеплішає до +8+10 градусів.

      За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше буде на заході і у центрі: у Чернівцях, Вінниці та Хмельницькому. Тут температура сягатиме 12 – 13 градусів вище нуля. Однак, гідрометцентр попереджає про ймовірні дощі на Заході вночі та вдень.

      Прогноз погоди на середу, 26 лютого, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – + 12..14

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7… +9

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +8… +10

      Суми – +7…+9

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +8…+10

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 лютого

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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