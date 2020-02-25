Прогноз погоди на 26 лютого: в Україні потеплішає, хоч подекуди буде вітряно

У більшості областей України завтра буде тепло. Середня температура очікується +7 – +12 градусів, а подекуди і +14. Щоправда, на Сході та Півдні знову буде поривчастий вітер до 15 – 20 м/с.

Як зазначає у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, окрім вітряної погоди, в Україні місцями будуть опади. Дощитиме на Західній Україні, зокрема в Карпатах – з мокрим снігом.

Важливо! Потужний шторм вирував на Чорному морі в Одесі: фото, відео

Загалом в Україні температура підвищиться і буде сухо. У східних областях, на Півдні, Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині знову завіватиме вітер, подекуди штормовий 15 – 20 м/с.

У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2...+5 градусів, завтра вдень потеплішає до +8+10 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше буде на заході і у центрі: у Чернівцях, Вінниці та Хмельницькому. Тут температура сягатиме 12 – 13 градусів вище нуля. Однак, гідрометцентр попереджає про ймовірні дощі на Заході вночі та вдень.

Прогноз погоди на середу, 26 лютого, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – + 12..14

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7… +9

Житомир – +9…+11

Вінниця – +13…+15

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +8… +10

Суми – +7…+9

Полтава – +9…+11

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +7…+9

Харків – +8…+10

Київ – +9…+11



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 лютого