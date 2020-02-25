Прогноз погоди на 26 лютого: в Україні потеплішає, хоч подекуди буде вітряно
У більшості областей України завтра буде тепло. Середня температура очікується +7 – +12 градусів, а подекуди і +14. Щоправда, на Сході та Півдні знову буде поривчастий вітер до 15 – 20 м/с.
Як зазначає у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, окрім вітряної погоди, в Україні місцями будуть опади. Дощитиме на Західній Україні, зокрема в Карпатах – з мокрим снігом.
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Загалом в Україні температура підвищиться і буде сухо. У східних областях, на Півдні, Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині знову завіватиме вітер, подекуди штормовий 15 – 20 м/с.
У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2...+5 градусів, завтра вдень потеплішає до +8+10 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше буде на заході і у центрі: у Чернівцях, Вінниці та Хмельницькому. Тут температура сягатиме 12 – 13 градусів вище нуля. Однак, гідрометцентр попереджає про ймовірні дощі на Заході вночі та вдень.
Прогноз погоди на середу, 26 лютого, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – + 12..14
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7… +9
Житомир – +9…+11
Вінниця – +13…+15
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +8… +10
Суми – +7…+9
Полтава – +9…+11
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +7…+9
Харків – +8…+10
Київ – +9…+11