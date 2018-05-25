Прогноз погоды на 26 мая: тепло и солнечно, но на Западе – дожди с грозами

В субботу, 27 мая, в Украине будет господствовать антициклон, в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе вероятен дождь с грозой.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В большинстве областей температура воздуха будет комфортной – от +20 до +23 градуса, а вот еще теплее будет в западных областях – от +24 до +27 градусов.

Над Олимпийским в Киеве, и в большинстве наших областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе вероятен дождь с грозой,

– предупреждает синоптик.

Прогноз погоды на субботу, 26 мая, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +23...+25

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава +21...+23

Днепр – +21...+23

Запорожье +22...+24

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +20...+22

Киев – +21...+23



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на субботу, 26 мая