Прогноз погоды на 26 мая: тепло и солнечно, но на Западе – дожди с грозами
В субботу, 27 мая, в Украине будет господствовать антициклон, в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе вероятен дождь с грозой.
Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В большинстве областей температура воздуха будет комфортной – от +20 до +23 градуса, а вот еще теплее будет в западных областях – от +24 до +27 градусов.
Над Олимпийским в Киеве, и в большинстве наших областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе вероятен дождь с грозой,
– предупреждает синоптик.
Прогноз погоды на субботу, 26 мая, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +23...+25
Николаев – +23...+25
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +21...+23
Сумы – +20...+22
Полтава +21...+23
Днепр – +21...+23
Запорожье +22...+24
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +20...+22
Киев – +21...+23
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на субботу, 26 мая