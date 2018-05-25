Прогноз погоди на 26 травня: тепло та сонячно, але на Заході – дощі з грозами
У суботу, 27 травня, в Україні пануватиме антициклон, у більшості областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході ймовірний дощ з грозою.
Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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У більшості областей температура повітря буде комфортною – від +20 до +23 градуси, а от ще тепліше буде в західних областях – від +24 до +27 градусів.
Над Олімпійським у Києві, і в більшості наших областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході ймовірний дощ з грозою,
– попереджає синоптик.
Прогноз погоди на суботу, 26 травня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +20…+22
Київ – +21…+23
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на суботу, 26 травня