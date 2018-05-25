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Прогноз погоди на 26 травня: тепло та сонячно, але на Заході – дощі з грозами

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Прогноз погоди на 26 травня
Прогноз погоди на 26 травня / Фото з відкритих джерел

У суботу, 27 травня, в Україні пануватиме антициклон, у більшості областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході ймовірний дощ з грозою.

Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У більшості областей температура повітря буде комфортною – від +20 до +23 градуси, а от ще тепліше буде в західних областях – від +24 до +27 градусів.

Над Олімпійським у Києві, і в більшості наших областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході ймовірний дощ з грозою,
– попереджає синоптик. 
 

Прогноз погоди на суботу, 26 травня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +21…+23

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +20…+22

Київ – +21…+23


Прогноз погоди від Укргідрометцентру на суботу, 26 травня

 

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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