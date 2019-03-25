Прогноз погоды на 26 марта: в некоторых областях будет холодно и ожидается дождь со снегом
Погода 26 марта в Украине будет умеренно теплой, однако в некоторых регионах ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит около 10 градусов тепла.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко осадки, а именно небольшой дождь, будут почти на всей территории Украины, кроме центра.
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Украинский гидрометцентр, со своей стороны, прогнозирует осадки по всей Украине – в основном дождь, правда, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается дождь со снегом.
Что касается температуры, то на западе синоптики прогнозируют от 4 до 8 градусов выше нуля, на севере – 6-8 градусов, в центре и на востоке – 7-9 градусов и на юге 10-12 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 26 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +6...+8
Сумы – + 6... + 8
Полтава – +7...+9
Днепр – +7...+9
Запорожье – +10...+12
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +6...+8
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 марта
В Киеве 26 марта будет облачно с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура составит 7 градусов тепла.