Прогноз погоды на 26 марта: в некоторых областях будет холодно и ожидается дождь со снегом

Погода 26 марта в Украине будет умеренно теплой, однако в некоторых регионах ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит около 10 градусов тепла.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко осадки, а именно небольшой дождь, будут почти на всей территории Украины, кроме центра.

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Украинский гидрометцентр, со своей стороны, прогнозирует осадки по всей Украине – в основном дождь, правда, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается дождь со снегом.

Что касается температуры, то на западе синоптики прогнозируют от 4 до 8 градусов выше нуля, на севере – 6-8 градусов, в центре и на востоке – 7-9 градусов и на юге 10-12 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 26 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – + 6... + 8

Полтава – +7...+9

Днепр – +7...+9

Запорожье – +10...+12

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +7...+9

Киев – +6...+8



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 марта

В Киеве 26 марта будет облачно с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура составит 7 градусов тепла.