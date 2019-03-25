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      Прогноз погоды на 26 марта: в некоторых областях будет холодно и ожидается дождь со снегом

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      Погода 26 марта 2019 Украина - холодно и дождь со снегом
      Какой будет погода 26 марта / Фото из открытых источников

      Погода 26 марта в Украине будет умеренно теплой, однако в некоторых регионах ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит около 10 градусов тепла.

      Как сообщила синоптик Наталья Диденко осадки, а именно небольшой дождь, будут почти на всей территории Украины, кроме центра.

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      Украинский гидрометцентр, со своей стороны, прогнозирует осадки по всей Украине – в основном дождь, правда, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается дождь со снегом.

      Что касается температуры, то на западе синоптики прогнозируют от 4 до 8 градусов выше нуля, на севере – 6-8 градусов, в центре и на востоке – 7-9 градусов и на юге 10-12 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 26 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +6...+8

      Винница – +6...+8

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +10...+12

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +6...+8

      Сумы – + 6... + 8

      Полтава – +7...+9

      Днепр – +7...+9

      Запорожье – +10...+12

      Донецк – +7...+9

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +7...+9

      Киев – +6...+8

      Погода, негода, Україна, Український гідрометцентр, дощ, сніг
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 марта

      В Киеве 26 марта будет облачно с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура составит 7 градусов тепла.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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