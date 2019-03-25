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      Прогноз погоди на 26 березня: у деяких областях буде холодно та очікується дощ зі снігом

      37 Читать новость на русском
      Погода 26 березня 2019 Україна - холодно та дощ зі снігом
      Якою буде погода 26 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода 26 березня в Україні буде помірно теплою, проте в деяких регіонах очікується невеликий дощ. Температура у середньому становитиме близько 10 градусів тепла.

      Як повідомила синоптик Наталка Діденко опади, а саме невеликий дощ, будуть майже на всій території України, окрім центру.

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      Український гідрометцентр, зі свого боку, прогнозує опади по всій Україні – здебільшого дощ, щоправда, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирський, Київській, Чернігівській, Сумській областях очікується дощ зі снігом.

      Щодо температури, то на заході синоптики прогнозують від 4 до 8 градусів вище нуля, на півночі – 6-8 градусів, у центрі та на сході – 7-9 градусів і на півдні 10-12 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 26 березня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +6…+8

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +7…+9

      Київ – +6…+8

      Погода, негода, Україна, Український гідрометцентр, дощ, сніг
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 березня

      У Києві 26 березня буде хмарно з проясненнями та місцями невеликий дощ. Температура становитиме 7 градусів тепла.

       

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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