Прогноз погоди на 26 березня: у деяких областях буде холодно та очікується дощ зі снігом

Погода 26 березня в Україні буде помірно теплою, проте в деяких регіонах очікується невеликий дощ. Температура у середньому становитиме близько 10 градусів тепла.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко опади, а саме невеликий дощ, будуть майже на всій території України, окрім центру.

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Український гідрометцентр, зі свого боку, прогнозує опади по всій Україні – здебільшого дощ, щоправда, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирський, Київській, Чернігівській, Сумській областях очікується дощ зі снігом.

Щодо температури, то на заході синоптики прогнозують від 4 до 8 градусів вище нуля, на півночі – 6-8 градусів, у центрі та на сході – 7-9 градусів і на півдні 10-12 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 26 березня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +6…+8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +6…+8

Суми – +6…+8

Полтава – +7…+9

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +7…+9

Харків – +7…+9

Київ – +6…+8



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 березня

У Києві 26 березня буде хмарно з проясненнями та місцями невеликий дощ. Температура становитиме 7 градусів тепла.