Прогноз погоди на 26 березня: у деяких областях буде холодно та очікується дощ зі снігом
Погода 26 березня в Україні буде помірно теплою, проте в деяких регіонах очікується невеликий дощ. Температура у середньому становитиме близько 10 градусів тепла.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко опади, а саме невеликий дощ, будуть майже на всій території України, окрім центру.
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Український гідрометцентр, зі свого боку, прогнозує опади по всій Україні – здебільшого дощ, щоправда, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирський, Київській, Чернігівській, Сумській областях очікується дощ зі снігом.
Щодо температури, то на заході синоптики прогнозують від 4 до 8 градусів вище нуля, на півночі – 6-8 градусів, у центрі та на сході – 7-9 градусів і на півдні 10-12 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 26 березня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +6…+8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +6…+8
Суми – +6…+8
Полтава – +7…+9
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +7…+9
Харків – +7…+9
Київ – +6…+8
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 березня
У Києві 26 березня буде хмарно з проясненнями та місцями невеликий дощ. Температура становитиме 7 градусів тепла.