Прогноз погоды на 26 ноября: в Украине объявили штормовое предупреждение, пройдет снег с дождем
Погода в Украине в понедельник, 26 ноября, будет прохладной. Кроме этого, будет снежить и дождливо во всех регионах. Теплее будет в центральных и южных областях, а холоднее всего – в западных.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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26 ноября осадки распространятся на большинство областей – мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Поэтому на дорогах будет казна-что,
– отметила специалист.
Максимальные температурные отметки порадуют жителей Крыма – +9...+11 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах. Там столбики термометров поднимутся до -2...0 градусов.
Добавим, что на 26 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий.
Там будет падать снег и мокрый снег, местами сильный снег, на дорогах – гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед.
В Киеве 26 ноября обещают мокрый снег с дождем с переходом в слякоть. Воздух прогреется до -1...+1 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 26 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...-2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +6...+8
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Суммы – -1...+1
Полтава – -1... +1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +7...+9
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на понедельник, 26 ноября, от Укргидрометцентра