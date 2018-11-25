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      Прогноз погоды на 26 ноября: в Украине объявили штормовое предупреждение, пройдет снег с дождем

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      Прогноз погоды в Украине на 26 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 26 ноября, будет прохладной. Кроме этого, будет снежить и дождливо во всех регионах. Теплее будет в центральных и южных областях, а холоднее всего – в западных.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      26 ноября осадки распространятся на большинство областей – мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Поэтому на дорогах будет казна-что,
      – отметила специалист.

      Максимальные температурные отметки порадуют жителей Крыма – +9...+11 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах. Там столбики термометров поднимутся до -2...0 градусов.

      Добавим, что на 26 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий.

      Там будет падать снег и мокрый снег, местами сильный снег, на дорогах – гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед.

      В Киеве 26 ноября обещают мокрый снег с дождем с переходом в слякоть. Воздух прогреется до -1...+1 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 26 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – 0...-2

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -1...+1

      Ровно – -1...+1

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Суммы – -1...+1

      Полтава – -1... +1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

      погода Україна листопад сніг опади
      Прогноз погоды на понедельник, 26 ноября, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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