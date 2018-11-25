Погода в Украине в понедельник, 26 ноября, будет прохладной. Кроме этого, будет снежить и дождливо во всех регионах. Теплее будет в центральных и южных областях, а холоднее всего – в западных.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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26 ноября осадки распространятся на большинство областей – мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Поэтому на дорогах будет казна-что,

– отметила специалист.

Максимальные температурные отметки порадуют жителей Крыма – +9...+11 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах. Там столбики термометров поднимутся до -2...0 градусов.

Добавим, что на 26 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий.

Там будет падать снег и мокрый снег, местами сильный снег, на дорогах – гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед.

В Киеве 26 ноября обещают мокрый снег с дождем с переходом в слякоть. Воздух прогреется до -1...+1 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 26 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...-2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Суммы – -1...+1

Полтава – -1... +1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +7...+9

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на понедельник, 26 ноября, от Укргидрометцентра