Чрезвычайники предупредили о сильных снегопадах и гололеде на большинстве территории Украины

26 и 27 ноября в 16 областях Украины вследствие влияния активного циклона ожидается снег, местами сильный снегопад и гололедица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным Укргидрометцентра, погодные условия усложнятся во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.

"Снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 сантиметров), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за предстоящей непогоды "Укравтодор" объявил "желтый" (второй) уровень опасности на украинских автодорогах в 15 областях.