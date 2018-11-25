13:29
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Надзвичайники попередили про сильні снігопади та ожеледь на більшості території України

      339 Читать новость на русском
      Негода в Україні
      Негода в Україні / uainfo.org

      26 і 27 листопада у 16 областях України внаслідок впливу активного циклону очікується сніг, місцями сильний снігопад і ожеледиця.

      Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

      Читайте також: Сніг до 30 сантиметрів: синоптики прогнозують негоду в Карпатах

      За даними Укргідрометцентру, погодні умови ускладняться у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької й Луганської областей.

      "Сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 сантиметрів), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду", – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, через майбутню негоду "Укравтодор" оголосив "жовтий" (другий) рівень небезпеки на українських автошляхах у 15 областях.

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 1505
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 17878
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 706
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 листопада , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 453
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 листопада , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 552
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Харківські вулиці хочуть масово перейменувати
      30 червня 2015 , 15:48
      Проти керівників батальйону “Слобожанщина” відкрито провадження за мародерство
       8 листопада 2014 , 12:12
      Стала відома вартість проїзду українськими платними автобанами
       31 серпня , 11:36
      Geely анонсировала автомобили с искусственным интеллектом
       12 жовтня , 10:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук