Прогноз погоды на 26 ноября: в Украине все еще морозно и без осадков

Погода в Украине во вторник, 26 ноября, будет холодной и морозной. Осадков не предвидится. В Запорожской и Донецкой областях возможен сильный ветер, а на Западе – туман и гололедица.

В ночные часы вторника будет все еще морозно, днем средняя температура составит 0 градусов.

Ночью будет -1 – -8 градусов, на юге и западе около нуля. Днем в большинстве областе и ожидается 0 градусов, на севере – от 2 мороза до 2 тепла,

– написала в фейсбуке украинский синоптик Наталья Диденко.

Ветер – юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду. В Запорожской и Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений – до 15-22 метров в секунду.

Осадки не ожидаются.

В Киеве будет сухо и холодно. Ночью -4-6 градусов, днем – около нуля.

С 27 ноября по всей Украине ожидается медленное отступление антициклона восточного происхождения. Начнется постепенное потепление, возможны осадки.

По информации Укргидрометцентра, во вторник, 26 ноября в западных областях ночью и утром возможны туман, морось, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.

Прогноз погоды на вторник, 26 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – 0…+2

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – -1…+1

Житомир – 0…+2

Винница – +1…+3

Одесса – +4…+6

Николаев – +3…+5

Херсон – +4…+6

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +1…+3

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Сумы – 0…+2

Полтава – +1…+3

Днепр – +1…+3

Запорожье – +3…+5

Донецк – 0…+2

Луганск – 0…+2

Харьков – 0…+2

Киев – -1…+1



Прогноз погоды на 26 ноября от Укргидрометцентра