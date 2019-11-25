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      Прогноз погоды на 26 ноября: в Украине все еще морозно и без осадков

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      Прогноз погоды на 26 ноября / www.meteoprog.ua

      Погода в Украине во вторник, 26 ноября, будет холодной и морозной. Осадков не предвидится. В Запорожской и Донецкой областях возможен сильный ветер, а на Западе – туман и гололедица.

      В ночные часы вторника будет все еще морозно, днем средняя температура составит 0 градусов.

      Ночью будет -1 – -8 градусов, на юге и западе около нуля. Днем в большинстве областе и ожидается 0 градусов, на севере – от 2 мороза до 2 тепла,
      – написала в фейсбуке украинский синоптик Наталья Диденко.

      Ветер – юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду. В Запорожской и Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений – до 15-22 метров в секунду.

      Осадки не ожидаются.

      В Киеве будет сухо и холодно. Ночью -4-6 градусов, днем – около нуля.

      С 27 ноября по всей Украине ожидается медленное отступление антициклона восточного происхождения. Начнется постепенное потепление, возможны осадки.

      По информации Укргидрометцентра, во вторник, 26 ноября в западных областях ночью и утром возможны туман, морось, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.

      Прогноз погоды на вторник, 26 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +7…+9

      Львов – +2…+4

      Ивано-Франковск – +2…+4

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – -1…+1

      Житомир – 0…+2

      Винница – +1…+3

      Одесса – +4…+6

      Николаев – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Симферополь – +10…+12

      Кропивницкий – +1…+3

      Черкассы – 0…+2

      Чернигов – 0…+2

      Сумы – 0…+2

      Полтава – +1…+3

      Днепр – +1…+3

      Запорожье – +3…+5

      Донецк – 0…+2

      Луганск – 0…+2

      Харьков – 0…+2

      Киев – -1…+1

      погода україна 26 листопада Укргідрометцентр
      Прогноз погоды на 26 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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