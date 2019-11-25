Прогноз погоды на 26 ноября: в Украине все еще морозно и без осадков
Погода в Украине во вторник, 26 ноября, будет холодной и морозной. Осадков не предвидится. В Запорожской и Донецкой областях возможен сильный ветер, а на Западе – туман и гололедица.
В ночные часы вторника будет все еще морозно, днем средняя температура составит 0 градусов.
Ночью будет -1 – -8 градусов, на юге и западе около нуля. Днем в большинстве областе и ожидается 0 градусов, на севере – от 2 мороза до 2 тепла,
– написала в фейсбуке украинский синоптик Наталья Диденко.
Ветер – юго-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду. В Запорожской и Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений – до 15-22 метров в секунду.
Осадки не ожидаются.
В Киеве будет сухо и холодно. Ночью -4-6 градусов, днем – около нуля.
С 27 ноября по всей Украине ожидается медленное отступление антициклона восточного происхождения. Начнется постепенное потепление, возможны осадки.
По информации Укргидрометцентра, во вторник, 26 ноября в западных областях ночью и утром возможны туман, морось, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.
Прогноз погоды на вторник, 26 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +7…+9
Львов – +2…+4
Ивано-Франковск – +2…+4
Тернополь – 0…+2
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – -1…+1
Житомир – 0…+2
Винница – +1…+3
Одесса – +4…+6
Николаев – +3…+5
Херсон – +4…+6
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +1…+3
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Сумы – 0…+2
Полтава – +1…+3
Днепр – +1…+3
Запорожье – +3…+5
Донецк – 0…+2
Луганск – 0…+2
Харьков – 0…+2
Киев – -1…+1