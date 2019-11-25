Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні буде все ще морозно та без опадів

Погода в Україні у вівторок, 26 листопада, буде холодною та морозною. Опадів не передбачається. На Запоріжжі та Донеччині можливий сильний вітер, а на Заході – туман та ожеледиця.

У нічні години вівторка буде все ще морозно, вдень середня температура становитиме 0 градусів.

Вночі буде -1 -8 градусів, на Півдні та Заході близько нуля. Вдень у більшості областе й очікується 0+ градусів, на Півночі – від 2 морозу до 2 тепла,

– написала у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер – південно-східний та східний, 5-10 метрів за секунду. На Запоріжжі та Донеччині пориви можуть сягати штормових значень – до 15-22 метрів за секунду.

Опади не очікуються.

У Києві буде сухо та холодно. Вночі -4-6 градусів, вдень – близько нуля.

З 27 листопада по всій Україні очікується повільний відступ антициклону східного походження. Почнеться поступове потепління, можливі опади.

За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок, 26 листопада у західних областях вночі та вранці можливі туман, мряка, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.

Прогноз погоди на вівторок, 26 листопада, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – -1…+1

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – +1…+3

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 26 листопада від Укргідрометцентру