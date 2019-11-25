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      Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні буде все ще морозно та без опадів

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      Прогноз погоди на 26 листопада / www.meteoprog.ua

      Погода в Україні у вівторок, 26 листопада, буде холодною та морозною. Опадів не передбачається. На Запоріжжі та Донеччині можливий сильний вітер, а на Заході – туман та ожеледиця.

      У нічні години вівторка буде все ще морозно, вдень середня температура становитиме 0 градусів.

      Вночі буде -1 -8 градусів, на Півдні та Заході близько нуля. Вдень у більшості областе й очікується 0+ градусів, на Півночі – від 2 морозу до 2 тепла,
      – написала у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Вітер – південно-східний та східний, 5-10 метрів за секунду. На Запоріжжі та Донеччині пориви можуть сягати штормових значень – до 15-22 метрів за секунду.

      Опади не очікуються.

      У Києві буде сухо та холодно. Вночі -4-6 градусів, вдень – близько нуля.

      З 27 листопада по всій Україні очікується повільний відступ антициклону східного походження. Почнеться поступове потепління, можливі опади.

      За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок, 26 листопада у західних областях вночі та вранці можливі туман, мряка, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.

      Прогноз погоди на вівторок, 26 листопада, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – -1…+1

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      погода україна 26 листопада Укргідрометцентр
      Прогноз погоди на 26 листопада від Укргідрометцентру

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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