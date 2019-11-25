Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні буде все ще морозно та без опадів
Погода в Україні у вівторок, 26 листопада, буде холодною та морозною. Опадів не передбачається. На Запоріжжі та Донеччині можливий сильний вітер, а на Заході – туман та ожеледиця.
У нічні години вівторка буде все ще морозно, вдень середня температура становитиме 0 градусів.
Вночі буде -1 -8 градусів, на Півдні та Заході близько нуля. Вдень у більшості областе й очікується 0+ градусів, на Півночі – від 2 морозу до 2 тепла,
– написала у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер – південно-східний та східний, 5-10 метрів за секунду. На Запоріжжі та Донеччині пориви можуть сягати штормових значень – до 15-22 метрів за секунду.
Опади не очікуються.
У Києві буде сухо та холодно. Вночі -4-6 градусів, вдень – близько нуля.
З 27 листопада по всій Україні очікується повільний відступ антициклону східного походження. Почнеться поступове потепління, можливі опади.
За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок, 26 листопада у західних областях вночі та вранці можливі туман, мряка, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.
Прогноз погоди на вівторок, 26 листопада, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – -1…+1
Житомир – 0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1