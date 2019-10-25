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      Прогноз погоды на 26 октября: бабье лето подходит к концу

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      Погода 26 октября 2019 Украина: какую погоду обещают синоптики
      Какой будет погода в Украину 26 октября

      Погода в субботу, 26 октября, в Украине будут оставаться такой же, как и на протяжении последних дней, – безоблачной и солнечной. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

      Как сообщает синопнтик Наталья Диденко, в субботу дождей не будет, но в то же время можно будет наблюдать туманы. Температура воздуха в течение дня +13 – +18 градусов, а на Западе – до +22 градусов.

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      Что касается столицы, то в Киеве 26 октября будет туманными, без дождя, а температура воздуха днем ​​поднимется до 15 градусов.

      Наталья Диденко добавляет, что эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды.

      Прогноз погоды на субботу, 26 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +19…+21

      Львов – +16…+18

      Ивано-Франковск – +17…+19

      Тернополь – +16…+18

      Черновцы – +16…+18

      Хмельницкий – +15…+17

      Луцк – +15…+17

      Ровно – +16…+18

      Житомир – +14…+16

      Винница – +15…+17

      Одесса – +15…+17

      Николаев – +16…+18

      Херсон – +15…+17

      Симферополь – +15…+17

      Кропивницкий – +15…+17

      Черкассы – +14…+16

      Чернигов – +14…+16

      Сумы – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Днепр – +14…+16

      Запорожье – +14…+16

      Донецк –+15…+17

      Луганск – +15…+17

      Харьков – +15…+17

      Киев – +14…+16

      Специалисты Украинского гидрометцентра также прогнозируют погоду без осадков, но в большинстве областей – с туманами. Ветер будет юго-западным, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. Температура днем поднимется до – +13 – +18 градусов, а на Закарпатье – до +17 – +22 градусов.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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