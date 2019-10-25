Прогноз погоды на 26 октября: бабье лето подходит к концу
Погода в субботу, 26 октября, в Украине будут оставаться такой же, как и на протяжении последних дней, – безоблачной и солнечной. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +22 градусов.
Как сообщает синопнтик Наталья Диденко, в субботу дождей не будет, но в то же время можно будет наблюдать туманы. Температура воздуха в течение дня +13 – +18 градусов, а на Западе – до +22 градусов.
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Что касается столицы, то в Киеве 26 октября будет туманными, без дождя, а температура воздуха днем поднимется до 15 градусов.
Наталья Диденко добавляет, что эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды.
Прогноз погоды на субботу, 26 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19…+21
Львов – +16…+18
Ивано-Франковск – +17…+19
Тернополь – +16…+18
Черновцы – +16…+18
Хмельницкий – +15…+17
Луцк – +15…+17
Ровно – +16…+18
Житомир – +14…+16
Винница – +15…+17
Одесса – +15…+17
Николаев – +16…+18
Херсон – +15…+17
Симферополь – +15…+17
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +14…+16
Чернигов – +14…+16
Сумы – +14…+16
Полтава – +15…+17
Днепр – +14…+16
Запорожье – +14…+16
Донецк –+15…+17
Луганск – +15…+17
Харьков – +15…+17
Киев – +14…+16
Специалисты Украинского гидрометцентра также прогнозируют погоду без осадков, но в большинстве областей – с туманами. Ветер будет юго-западным, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. Температура днем поднимется до – +13 – +18 градусов, а на Закарпатье – до +17 – +22 градусов.
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