Прогноз погоды на 26 октября: бабье лето подходит к концу

Погода в субботу, 26 октября, в Украине будут оставаться такой же, как и на протяжении последних дней, – безоблачной и солнечной. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Как сообщает синопнтик Наталья Диденко, в субботу дождей не будет, но в то же время можно будет наблюдать туманы. Температура воздуха в течение дня +13 – +18 градусов, а на Западе – до +22 градусов.

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Что касается столицы, то в Киеве 26 октября будет туманными, без дождя, а температура воздуха днем ​​поднимется до 15 градусов.

Наталья Диденко добавляет, что эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды.

Прогноз погоды на субботу, 26 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +16…+18

Ивано-Франковск – +17…+19

Тернополь – +16…+18

Черновцы – +16…+18

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +15…+17

Ровно – +16…+18

Житомир – +14…+16

Винница – +15…+17

Одесса – +15…+17

Николаев – +16…+18

Херсон – +15…+17

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +14…+16

Чернигов – +14…+16

Сумы – +14…+16

Полтава – +15…+17

Днепр – +14…+16

Запорожье – +14…+16

Донецк –+15…+17

Луганск – +15…+17

Харьков – +15…+17

Киев – +14…+16

Специалисты Украинского гидрометцентра также прогнозируют погоду без осадков, но в большинстве областей – с туманами. Ветер будет юго-западным, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. Температура днем поднимется до – +13 – +18 градусов, а на Закарпатье – до +17 – +22 градусов.

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