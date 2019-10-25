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      Прогноз погоди на 26 жовтня: бабине літо підходить до кінця

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      Погода 26 жовтня 2019 Україна: яку погоду обіцяють синоптики
      Якою буде погода в Україні 26 жовтня

      Погода у суботу, 26 жовтня, в Україні залишатимуться такою, як і упродовж останніх днів, – безхмарною та сонячною. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.

      Як повідомляє синопнтик Наталка Діденко, у суботу дощів не буде, натомість можна буде спостерігати тумани. Температура повітря становитиме протягом дня +13 – +18 градусів, а на Заході – до +22 градусів.

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      Щодо столиці, то у Києві 26 жовтня буде туманними, без дощу, а температура повітря вдень підніметься до близько +15 градусів.

      Наталка Діденко додає, що ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди.

      Прогноз погоди на суботу, 26 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк –+15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +14…+16

      Фахівці Українського гідрометцентру також прогнозують погоду без опадів та у більшості областей – з туманами. Вітер буде південно-західним, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до – +13 – +18 градусів, а на Закарпатті – до +17 – +22 градусів.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Погода
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