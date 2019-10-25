Прогноз погоди на 26 жовтня: бабине літо підходить до кінця
Погода у суботу, 26 жовтня, в Україні залишатимуться такою, як і упродовж останніх днів, – безхмарною та сонячною. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.
Як повідомляє синопнтик Наталка Діденко, у суботу дощів не буде, натомість можна буде спостерігати тумани. Температура повітря становитиме протягом дня +13 – +18 градусів, а на Заході – до +22 градусів.
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Щодо столиці, то у Києві 26 жовтня буде туманними, без дощу, а температура повітря вдень підніметься до близько +15 градусів.
Наталка Діденко додає, що ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди.
Прогноз погоди на суботу, 26 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +16…+18
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк –+15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +14…+16
Фахівці Українського гідрометцентру також прогнозують погоду без опадів та у більшості областей – з туманами. Вітер буде південно-західним, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до – +13 – +18 градусів, а на Закарпатті – до +17 – +22 градусів.
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