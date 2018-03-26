Прогноз погоды на 27 марта: в Украину надвигается циклон, принесет дожди и немного снега
Во вторник, 27 марта, погоду практически во всех областях Украины будет определять циклон и атмосферные фронты, которые принесут облачность, дожди, а кое-где даже снег.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, умеренные осадки ожидаются ночью в южных и центральных областях, а днем – на Востоке и в Центре.
На Западе и Севере – либо дождь, либо просто влажность и облачность.
Правда, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях еще может напомнить о себе снег.
В Киеве во вторник тоже ожидают сильную облачность и дожди.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах нуля, а днем в южных областях столбики термометров могут подняться даже до +14.
Прогноз погоды на вторник, 27 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +6...+8
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +6...+8
Николаев – +7...+9
Херсон – +9...+11
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +5...+7
Запорожье – +8...+10
Донецк – +4...+6
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6
Киев – +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 27 марта