Прогноз погоды на 27 марта: в Украину надвигается циклон, принесет дожди и немного снега

Во вторник, 27 марта, погоду практически во всех областях Украины будет определять циклон и атмосферные фронты, которые принесут облачность, дожди, а кое-где даже снег.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: В Украину придет кратковременное похолодание

По ее словам, умеренные осадки ожидаются ночью в южных и центральных областях, а днем – на Востоке и в Центре.

На Западе и Севере – либо дождь, либо просто влажность и облачность.

Правда, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях еще может напомнить о себе снег.

В Киеве во вторник тоже ожидают сильную облачность и дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах нуля, а днем в южных областях столбики термометров могут подняться даже до +14.

Прогноз погоды на вторник, 27 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +9...+11

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +8...+10

Донецк – +4...+6

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 27 марта