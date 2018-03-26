Прогноз погоди на 27 березня: в Україну суне циклон, принесе дощі і трохи снігу

У вівторок, 27 березня, погоду практично у всіх областях України визначатиме циклон та атмосферні фронти, які принесуть хмарність, дощі, а подекуди навіть сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, помірні опади очікуються вночі у південних та центральних областях, а вдень – на Сході та у Центрі.

На Заході та Півночі – або невеликий дощ, або просто волога хмарність.

Щоправда, на Тернопільщині, Франківщині та Хмельниччині ще може нагадати про себе сніг.

У Києві у вівторок також очікують сильну хмарність та дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах нуля, а вдень у південних областях стовпчики термометрів можуть піднятись навіть до +14.

Прогноз погоди на вівторок, 27 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +5…+7

Харків – +4…+6

Київ – +4…+6





Прогноз погоди в Україні на 27 березня