Прогноз погоди на 27 березня: в Україну суне циклон, принесе дощі і трохи снігу
У вівторок, 27 березня, погоду практично у всіх областях України визначатиме циклон та атмосферні фронти, які принесуть хмарність, дощі, а подекуди навіть сніг.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, помірні опади очікуються вночі у південних та центральних областях, а вдень – на Сході та у Центрі.
На Заході та Півночі – або невеликий дощ, або просто волога хмарність.
Щоправда, на Тернопільщині, Франківщині та Хмельниччині ще може нагадати про себе сніг.
У Києві у вівторок також очікують сильну хмарність та дощі.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах нуля, а вдень у південних областях стовпчики термометрів можуть піднятись навіть до +14.
Прогноз погоди на вівторок, 27 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +5…+7
Харків – +4…+6
Київ – +4…+6
Прогноз погоди в Україні на 27 березня