17:30
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Прогноз погоди на 27 березня: в Україну суне циклон, принесе дощі і трохи снігу

238 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 27 березня
Прогноз погоди на 27 березня / Getty images

У вівторок, 27 березня, погоду практично у всіх областях України визначатиме циклон та атмосферні фронти, які принесуть хмарність, дощі, а подекуди навіть сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: В Україну зайде короткочасне похолодання

За її словами, помірні опади очікуються вночі у південних та центральних областях, а вдень – на Сході та у Центрі.

На Заході та Півночі – або невеликий дощ, або просто волога хмарність.

Щоправда, на Тернопільщині, Франківщині та Хмельниччині ще може нагадати про себе сніг.

У Києві у вівторок також очікують сильну хмарність та дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах нуля, а вдень у південних областях стовпчики термометрів можуть піднятись навіть до +14.

Прогноз погоди на вівторок, 27 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +5…+7

Харків – +4…+6

Київ – +4…+6

Прогноз погоди в Україні на 27 березня

Прогноз погоди в Україні на 27 березня

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сьогодні, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 544
Пожежа в Кемерово у ТЦ
сьогодні, 16:08 Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії
921
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сьогодні, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 838
Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
сьогодні, 15:45 Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
581
Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
сьогодні, 15:02 Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
Альфред Кох 1883
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук