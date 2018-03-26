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В Україну зайде короткочасне похолодання

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В Україну зайде короткочасне похолодання
В Україну зайде короткочасне похолодання / club.iyaa.com

Похолодання в Україні очікується в середу, 28 березня. На півночі країни падатиме мокрий сніг, західні області заливатимуть дощі.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, короткочасне похолодання спровокують циклон і атмосферні фронти, які зайдуть в Україну вже завтра, 27 березня.

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Невеличкий мороз буде лише вночі по всій території країни. Найтепліше буде у східних областях – до +7...+9 градусів тепла.

Уважно. У середу очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг. Але вже надалі – ніяких "мінусів" навіть вночі,
– зазначила синоптик.

Окрім того, Діденко додала, що наприкінці тижня посилиться вітер. Тож на Вербну неділю варто готуватись до рвучкого колючого вітру.

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Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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