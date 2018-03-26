В Украину зайдет кратковременное похолодание

Похолодание в Украине ожидается в среду, 28 марта. На севере страны будет падать мокрый снег, западные области будут заливать дожди.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, кратковременное похолодание спровоцируют циклон и атмосферные фронты, которые зайдут в Украину уже завтра, 27 марта.

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Небольшой мороз будет только ночью по всей территории страны. Теплее всего будет в восточных областях – до +7...+9 градусов тепла.

Внимательно. В среду ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег. Но уже в дальнейшем – никаких "минусов" даже ночью,

– отметила синоптик.

Кроме того, Диденко добавила, что в конце недели усилится ветер. Поэтому на Вербное воскресенье стоит готовиться к порывистому колючему ветру.