Прогноз погоды на 27 августа: в Украину медленно приходит осень, однако лето не сдает позиции
Погода в Украине в понедельник, 27 августа, все еще будет солнечной, иногда жаркой, на западе немного дождевой и прохладной. Особенно намеки осени будут ощущаться на Западе страны.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
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Осень начинает намекать. Холодный воздух пока прорвется только в западных областях, где температура воздуха снизится до +18...+23 градусов. Вместе с локальными дождями. Остальные территории Украины будут делать вид, что лето – единственный у нас сезон,
– пишет Наталья Диденко.
Поэтому практически на всей территории Украины будет теплое и сухое лето, а осень решила зайти в Украину с запада – именно здесь будет ощущаться легкое похолодание, дожди и грозы.
По информации Укргидрометцентра средняя температура воздуха по Украине составит +18...+26 градусов, а скорость ветра – 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 27 августа, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +21...+23
Житомир – +28...+30
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +28...+30
Днепр – +31...+33
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +30...+32
Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра