Прогноз погоды на 27 августа: в Украину медленно приходит осень, однако лето не сдает позиции

Погода в Украине в понедельник, 27 августа, все еще будет солнечной, иногда жаркой, на западе немного дождевой и прохладной. Особенно намеки осени будут ощущаться на Западе страны.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Осень начинает намекать. Холодный воздух пока прорвется только в западных областях, где температура воздуха снизится до +18...+23 градусов. Вместе с локальными дождями. Остальные территории Украины будут делать вид, что лето – единственный у нас сезон,

– пишет Наталья Диденко.

Поэтому практически на всей территории Украины будет теплое и сухое лето, а осень решила зайти в Украину с запада – именно здесь будет ощущаться легкое похолодание, дожди и грозы.

По информации Укргидрометцентра средняя температура воздуха по Украине составит +18...+26 градусов, а скорость ветра – 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на понедельник, 27 августа, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +21...+23

Житомир – +28...+30

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +28...+30

Днепр – +31...+33

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +30...+32

Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра