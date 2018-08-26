Прогноз погоди на 27 серпня: в Україну повільно приходить осінь, однак літо не здає позиції
Погода в Україні в понеділок, 27 серпня, все ще буде сонячною, подекуди спекотною на заході трохи дощовою та прохолодною. Особливо натяки осені відчуватимуться на Заході країни.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.
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Осінь починає натякати. Холодне повітря поки що прорветься лише в західні області, де температура повітря знизиться до +18...+23 градусів. Разом із локальними дощами. Решта території України удаватиме, що літо – єдиний у нас сезон,
– пише Наталка Діденко.
Отож практично на всій території України триватиме тепле та сухе літо, а осінь вирішила зайти в Україну з заходу – саме тут відчуватиметься легке похолодання, дощі та грози.
За інформацією Укргідрометцентру середня температура повітря по Україні становитиме +18...+26 градусів, а швидкість вітру – 5-10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на понеділок, 27 серпня, у містах України:
Ужгород – +22...+24
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +21...+23
Житомир – +28...+30
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +31...+34
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +28...+30
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +30...+32
Прогноз погоди на 27 серпня від Укргідрометцентру