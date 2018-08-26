Прогноз погоди на 27 серпня: в Україну повільно приходить осінь, однак літо не здає позиції

Погода в Україні в понеділок, 27 серпня, все ще буде сонячною, подекуди спекотною на заході трохи дощовою та прохолодною. Особливо натяки осені відчуватимуться на Заході країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

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Осінь починає натякати. Холодне повітря поки що прорветься лише в західні області, де температура повітря знизиться до +18...+23 градусів. Разом із локальними дощами. Решта території України удаватиме, що літо – єдиний у нас сезон,

– пише Наталка Діденко.

Отож практично на всій території України триватиме тепле та сухе літо, а осінь вирішила зайти в Україну з заходу – саме тут відчуватиметься легке похолодання, дощі та грози.

За інформацією Укргідрометцентру середня температура повітря по Україні становитиме +18...+26 градусів, а швидкість вітру – 5-10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на понеділок, 27 серпня, у містах України:

Ужгород – +22...+24

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +21...+23

Житомир – +28...+30

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +31...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +28...+30

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 27 серпня від Укргідрометцентру