Прогноз погоды на 27 августа: в конце лета будет солнечно и сухо, на западе – дожди

Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет в основном солнечной. Правда, в некоторых западных областях будет дождь. Также здесь возможны грозы.

Как пояснила синоптик Наталья Диденко, сухую и солнечную погоду на большей части территории Украины определил антициклон.

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Так, 27 августа температура воздуха в течение дня вообще составит +26 – +32 градуса. Зато на северо-востоке и востоке будет несколько прохладнее – здесь столбики термометров поднимутся до +23 – +27 градусов.

Что касается Киева, то в столице воздух тоже будет сухим и почти жарким. Днем температура в Киеве поднимется до +27 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, 27 августа будут дожди на западе, а именно на Закарпатье и Ивано-Франковщине. Ливни здесь еще будут сопровождать грозы.

Жарче всего будет на Закарпатье и в Одесской области – +30 – +32, а прохладнее всего – в Сумской области, где температура составит +25 – +27 градусов. Кроме того, 27 августа ветер будет дуть преимущественно в северо-восточном направлении со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Прогноз погоды на вторник, 27 июля, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +28…+30

Ивано-Франковск – +29…+31

Тернополь – +30…+32

Черновцы – +28…+30

Хмельницкий – +28…+30

Луцк – +28…+30

Ровно – +27…+29

Житомир – +26…+28

Винница – +27…+29

Одесса – +30…+32

Николаев – +30…+32

Херсон – +28…+30

Симферополь – +28…+30

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +27…+29

Чернигов – +26…+28

Сумы – +25…+27

Полтава – +26…+28

Днепр – +28…+30

Запорожье – +28…+30

Донецк – +26…+28

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +26…+28



Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра