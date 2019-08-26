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      Прогноз погоды на 27 августа: в конце лета будет солнечно и сухо, на западе – дожди

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      Погода 27 августа 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 27 августа / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет в основном солнечной. Правда, в некоторых западных областях будет дождь. Также здесь возможны грозы.

      Как пояснила синоптик Наталья Диденко, сухую и солнечную погоду на большей части территории Украины определил антициклон.

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      Так, 27 августа температура воздуха в течение дня вообще составит +26 – +32 градуса. Зато на северо-востоке и востоке будет несколько прохладнее – здесь столбики термометров поднимутся до +23 – +27 градусов.

      Что касается Киева, то в столице воздух тоже будет сухим и почти жарким. Днем температура в Киеве поднимется до +27 градусов.

      По информации Украинского гидрометцентра, 27 августа будут дожди на западе, а именно на Закарпатье и Ивано-Франковщине. Ливни здесь еще будут сопровождать грозы.

      Жарче всего будет на Закарпатье и в Одесской области – +30  +32, а прохладнее всего – в Сумской области, где температура составит +25 – +27 градусов. Кроме того, 27 августа ветер будет дуть преимущественно в северо-восточном направлении со скоростью 3 8 метров в секунду.

      Прогноз погоды на вторник, 27 июля, в городах Украины:

      Ужгород – +30…+32

      Львов – +28…+30

      Ивано-Франковск – +29…+31

      Тернополь – +30…+32

      Черновцы – +28…+30

      Хмельницкий – +28…+30

      Луцк – +28…+30

      Ровно – +27…+29

      Житомир – +26…+28

      Винница – +27…+29

      Одесса – +30…+32

      Николаев – +30…+32

      Херсон – +28…+30

      Симферополь – +28…+30

      Кропивницкий – +27…+29

      Черкассы – +27…+29

      Чернигов – +26…+28

      Сумы – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Днепр – +28…+30

      Запорожье – +28…+30

      Донецк – +26…+28

      Луганск – +26…+28

      Харьков – +26…+28

      Киев – +26…+28

      Погода, Україна, спека, Укргідрометцентр, соняно, сухо
      Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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