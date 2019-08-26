Прогноз погоды на 27 августа: в конце лета будет солнечно и сухо, на западе – дожди
Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет в основном солнечной. Правда, в некоторых западных областях будет дождь. Также здесь возможны грозы.
Как пояснила синоптик Наталья Диденко, сухую и солнечную погоду на большей части территории Украины определил антициклон.
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Так, 27 августа температура воздуха в течение дня вообще составит +26 – +32 градуса. Зато на северо-востоке и востоке будет несколько прохладнее – здесь столбики термометров поднимутся до +23 – +27 градусов.
Что касается Киева, то в столице воздух тоже будет сухим и почти жарким. Днем температура в Киеве поднимется до +27 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, 27 августа будут дожди на западе, а именно на Закарпатье и Ивано-Франковщине. Ливни здесь еще будут сопровождать грозы.
Жарче всего будет на Закарпатье и в Одесской области – +30 – +32, а прохладнее всего – в Сумской области, где температура составит +25 – +27 градусов. Кроме того, 27 августа ветер будет дуть преимущественно в северо-восточном направлении со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Прогноз погоды на вторник, 27 июля, в городах Украины:
Ужгород – +30…+32
Львов – +28…+30
Ивано-Франковск – +29…+31
Тернополь – +30…+32
Черновцы – +28…+30
Хмельницкий – +28…+30
Луцк – +28…+30
Ровно – +27…+29
Житомир – +26…+28
Винница – +27…+29
Одесса – +30…+32
Николаев – +30…+32
Херсон – +28…+30
Симферополь – +28…+30
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +27…+29
Чернигов – +26…+28
Сумы – +25…+27
Полтава – +26…+28
Днепр – +28…+30
Запорожье – +28…+30
Донецк – +26…+28
Луганск – +26…+28
Харьков – +26…+28
Киев – +26…+28
Прогноз погоды на 27 августа от Укргидрометцентра