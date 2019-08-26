Прогноз погоди на 27 серпня: наприкінці лфіта буде сонячно та сухо, на заході – дощі

Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, буде здебільшого сонячною. Щоправда, у деяких західних областях дощитиме. Також тут є можливими грози.

Як пояснила синоптик Наталка Діденко, суху та сонячну погоду на більшості території України визначив антициклон.

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Так, 27 серпня температура повітря протягом дня загалом становитиме +26 – +32 градуси. Натомість на північному сході та сході буде дещо прохолодніше – тут стовпчики термометрів піднімуться до +23 – +27 градусів.

Щодо Києва, то у столиці також буде сухим та майже спекотним. Вдень температура у Києві підніметься до +27 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, 27 серпня дощитиме на заході, а саме на Закарпатті та Івано-Франківщині. Зливи тут ще супроводжуватимуть грози.

Найспекотніше з усіх областей буде на Закарпатті та Одещині – +30 – +32, а найпрохолодніше – на Сумщині, де температура становитиме +25 – +27 градусів. Крім того, 27 серпня вітер дутиме здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на вівторок, 27 липня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +30…+32

Чернівці – +28…+30

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +28…+30

Рівне – +27…+29

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 27 серпня від Укргідрометцентру