Прогноз погоди на 27 серпня: наприкінці лфіта буде сонячно та сухо, на заході – дощі
Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, буде здебільшого сонячною. Щоправда, у деяких західних областях дощитиме. Також тут є можливими грози.
Як пояснила синоптик Наталка Діденко, суху та сонячну погоду на більшості території України визначив антициклон.
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Так, 27 серпня температура повітря протягом дня загалом становитиме +26 – +32 градуси. Натомість на північному сході та сході буде дещо прохолодніше – тут стовпчики термометрів піднімуться до +23 – +27 градусів.
Щодо Києва, то у столиці також буде сухим та майже спекотним. Вдень температура у Києві підніметься до +27 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру, 27 серпня дощитиме на заході, а саме на Закарпатті та Івано-Франківщині. Зливи тут ще супроводжуватимуть грози.
Найспекотніше з усіх областей буде на Закарпатті та Одещині – +30 – +32, а найпрохолодніше – на Сумщині, де температура становитиме +25 – +27 градусів. Крім того, 27 серпня вітер дутиме здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Прогноз погоди на вівторок, 27 липня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +30…+32
Чернівці – +28…+30
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +28…+30
Рівне – +27…+29
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на 27 серпня від Укргідрометцентру