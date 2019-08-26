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      Прогноз погоди на 27 серпня: наприкінці лфіта буде сонячно та сухо, на заході – дощі

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      Погода 27 серпня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Якою буде погода в Україні 27 серпня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, буде здебільшого сонячною. Щоправда, у деяких західних областях дощитиме. Також тут є можливими грози.

      Як пояснила синоптик Наталка Діденко, суху та сонячну погоду на більшості території України визначив антициклон.

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      Так, 27 серпня температура повітря протягом дня загалом становитиме +26 – +32 градуси. Натомість на північному сході та сході буде дещо прохолодніше – тут стовпчики термометрів піднімуться до +23 – +27 градусів.

      Щодо Києва, то у столиці також буде сухим та майже спекотним. Вдень температура у Києві підніметься до +27 градусів.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 27 серпня дощитиме на заході, а саме на Закарпатті та Івано-Франківщині. Зливи тут ще супроводжуватимуть грози.

      Найспекотніше з усіх областей буде на Закарпатті та Одещині – +30 – +32, а найпрохолодніше – на Сумщині, де температура становитиме +25 – +27 градусів. Крім того, 27 серпня вітер дутиме здебільшого у північно-східному напрямку зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на вівторок, 27 липня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +30…+32

      Чернівці – +28…+30

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +27…+29

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +28…+30

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +26…+28

      Київ – +26…+28

      Погода, Україна, спека, Укргідрометцентр, соняно, сухо
      Прогноз погоди на 27 серпня від Укргідрометцентру 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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