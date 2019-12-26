Прогноз погоды на 27 декабря: в Украине похолодает, будет дождливо и выпадет снег
Погода в Украине в пятницу, 27 декабря, будет холодной, с дождями, мокрым снегом, туманами и порывами ветра. Температура воздуха будет держаться на уровне +1...+5 градусов во всех областях.
Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке отмечает, что Украина в пятницу окажется среди различных фаз осадков – от дождя до снега.
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27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там – наиболее холодно, в течение дня – 0...+3 градуса,
– добавила синоптик.
В остальных регионах будет немного теплее – +2...+5 градусов, на юге и востоке – +3...+7 градусов. Жителям этих областей также будут досаждать дожди и туманы с дождем.
В Киеве 27-го декабря ожидается дождь и мокрый снег. Столбики термометров опустятся до+1...+3 градусов.
Через такую погоду на дорогах возможен гололед, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.
Прогноз погоды на пятницу, 27 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 27 декабря от Укргидрометцентра