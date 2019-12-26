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      Прогноз погоды на 27 декабря: в Украине похолодает, будет дождливо и выпадет снег

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      Прогноз погоды на 27 декабря

      Погода в Украине в пятницу, 27 декабря, будет холодной, с дождями, мокрым снегом, туманами и порывами ветра. Температура воздуха будет держаться на уровне +1...+5 градусов во всех областях.

      Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке отмечает, что Украина в пятницу окажется среди различных фаз осадков – от дождя до снега.

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      27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там – наиболее холодно, в течение дня – 0...+3 градуса,
      – добавила синоптик.

      В остальных регионах будет немного теплее – +2...+5 градусов, на юге и востоке – +3...+7 градусов. Жителям этих областей также будут досаждать дожди и туманы с дождем.

      В Киеве 27-го декабря ожидается дождь и мокрый снег. Столбики термометров опустятся до+1...+3 градусов.

      Через такую погоду на дорогах возможен гололед, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.

      Прогноз погоды на пятницу, 27 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3


      Прогноз погоды на 27 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Погода
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