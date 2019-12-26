Прогноз погоды на 27 декабря: в Украине похолодает, будет дождливо и выпадет снег

Погода в Украине в пятницу, 27 декабря, будет холодной, с дождями, мокрым снегом, туманами и порывами ветра. Температура воздуха будет держаться на уровне +1...+5 градусов во всех областях.

Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке отмечает, что Украина в пятницу окажется среди различных фаз осадков – от дождя до снега.

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27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там – наиболее холодно, в течение дня – 0...+3 градуса,

– добавила синоптик.

В остальных регионах будет немного теплее – +2...+5 градусов, на юге и востоке – +3...+7 градусов. Жителям этих областей также будут досаждать дожди и туманы с дождем.

В Киеве 27-го декабря ожидается дождь и мокрый снег. Столбики термометров опустятся до+1...+3 градусов.

Через такую погоду на дорогах возможен гололед, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.

Прогноз погоды на пятницу, 27 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 27 декабря от Укргидрометцентра