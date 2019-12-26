Прогноз погоди на 27 грудня: в Україні похолодає, буде дощити і випаде сніг
Погода в Україні у п'ятницю, 27 грудня, буде холодною, з дощами, мокрим снігом, туманами і поривами вітру. Температура повітря триматиметься на рівні +1+5 градусів у всіх областях.
Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці зауважує, що Україна у п'ятницю опиниться серед різних фаз опадів - від дощу до снігу.
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27 грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там – чи не найхолодніше, протягом дня – 0+3 градуси,
– додала синоптик.
У решті регіонів буде трішки тепліше – +2+5 градусів, на Півдні та Сході – +3+7 градусів. Жителям цих областей також докучатимуть дощі і тумани з мрякою.
У Києві 27-го грудня очікується дощ та мокрий сніг. Стовпчики термометрів опустяться до +1+3 градусів.
Через таку погоду на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям варто бути особиво уважними та обережними.
Прогноз погоди на п'ятницю, 27 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на 27 грудня від Укргідрометцентру