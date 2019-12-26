Прогноз погоди на 27 грудня: в Україні похолодає, буде дощити і випаде сніг

Погода в Україні у п'ятницю, 27 грудня, буде холодною, з дощами, мокрим снігом, туманами і поривами вітру. Температура повітря триматиметься на рівні +1+5 градусів у всіх областях.

Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці зауважує, що Україна у п'ятницю опиниться серед різних фаз опадів - від дощу до снігу.

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27 грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там – чи не найхолодніше, протягом дня – 0+3 градуси,

– додала синоптик.

У решті регіонів буде трішки тепліше – +2+5 градусів, на Півдні та Сході – +3+7 градусів. Жителям цих областей також докучатимуть дощі і тумани з мрякою.

У Києві 27-го грудня очікується дощ та мокрий сніг. Стовпчики термометрів опустяться до +1+3 градусів.

Через таку погоду на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям варто бути особиво уважними та обережними.

Прогноз погоди на п'ятницю, 27 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 27 грудня від Укргідрометцентру