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      Прогноз погоди на 27 грудня: в Україні похолодає, буде дощити і випаде сніг

      96 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 27 грудня / aif.ru

      Погода в Україні у п'ятницю, 27 грудня, буде холодною, з дощами, мокрим снігом, туманами і поривами вітру. Температура повітря триматиметься на рівні +1+5 градусів у всіх областях.

      Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці зауважує, що Україна у п'ятницю опиниться серед різних фаз опадів - від дощу до снігу.

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      27 грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там – чи не найхолодніше, протягом дня – 0+3 градуси,
      – додала синоптик.

      У решті регіонів буде трішки тепліше – +2+5 градусів, на Півдні та Сході – +3+7 градусів. Жителям цих областей також докучатимуть дощі і тумани з мрякою.

      У Києві 27-го грудня очікується дощ та мокрий сніг. Стовпчики термометрів опустяться до +1+3 градусів.

      Через таку погоду на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям варто бути особиво уважними та обережними.

       

      Прогноз погоди на п'ятницю, 27 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3


      Прогноз погоди на 27 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода
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