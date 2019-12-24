У Карпатах ведмеді не можуть заснути через теплу зиму: фото

У центрі реабілітації бурих ведмедів у Карпатах заснули лише 3 клишоногі. Іншим тваринам не спиться через недостатньо низьку температуру повітря.

Справжня зима в регіоні протрималася лише тиждень на початку грудня, повідомили у Національному природньому парку "Синевир".

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За цей час встигли впасти у зимовий сон змогли лише три ведмеді: Беня, Дюрій та Потапич.

Решта – чекають морозів,

– додали у пресслужбі.



Ведмеді не можуть заснути у Карпатах/ Фото: Національний природний парк "Синевир"

Зараз у центрі мешкають 32 клишоногі. Ведмеді з реабілітаційного центру все своє життя прожили у неволі, тому зимовий сон для них явище невідоме.

Довідка. Реабілітаційний центр бурих ведмедів у Карпатах працює з грудня 2011 року.

Торік у центрі заснула більша частина ведмедів.

Коли ведмеді залягають у барлоги?

Залежно від кліматичних та інших умов ведмеді залягають в барлогу з жовтня – листопада до березня – квітня, і навіть пізніше. Приблизно ведмеді сплять 5-6 місяців. До речі, у деяких теплих країнах ведмеді можуть взагалі в сплячку на зиму не залягати.

У холодні зими ведмеді міцно сплять до весни, а внаслідок потепління взимку часто прокидаються і виходять з барлогів на деякий час.

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