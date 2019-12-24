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      У Карпатах ведмеді не можуть заснути через теплу зиму: фото

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      Ведмедям в Карпатах не спиться / facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

      У центрі реабілітації бурих ведмедів у Карпатах заснули лише 3 клишоногі. Іншим тваринам не спиться через недостатньо низьку температуру повітря.

      Справжня зима в регіоні протрималася лише тиждень на початку грудня, повідомили у Національному природньому парку "Синевир".

      До речі: Як ведмеді готуються до зимової сплячки у притулку під Львовом: фото та відео

      За цей час встигли впасти у зимовий сон змогли лише три ведмеді: Беня, Дюрій та Потапич.

      Решта – чекають морозів,
      – додали у пресслужбі.

      ведмеді карпати не можуть спати через погоду
      Ведмеді не можуть заснути у Карпатах/ Фото: Національний природний парк "Синевир"

      Зараз у центрі мешкають 32 клишоногі. Ведмеді з реабілітаційного центру все своє життя прожили у неволі, тому зимовий сон для них явище невідоме.

      Довідка. Реабілітаційний центр бурих ведмедів у Карпатах працює з грудня 2011 року.

      Торік у центрі заснула більша частина ведмедів.

      Коли ведмеді залягають у барлоги?

      Залежно від кліматичних та інших умов ведмеді залягають в барлогу з жовтня – листопада до березня – квітня, і навіть пізніше. Приблизно ведмеді сплять 5-6 місяців. До речі, у деяких теплих країнах ведмеді можуть взагалі в сплячку на зиму не залягати.

      У холодні зими ведмеді міцно сплять до весни, а внаслідок потепління взимку часто прокидаються і виходять з барлогів на деякий час.

      Було й таке: Три ведмеді вирішили зимувати у японській поліклініці: відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Карпати Курйозні новини Погода Світ тварин
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