У Карпатах ведмеді не можуть заснути через теплу зиму: фото
У центрі реабілітації бурих ведмедів у Карпатах заснули лише 3 клишоногі. Іншим тваринам не спиться через недостатньо низьку температуру повітря.
Справжня зима в регіоні протрималася лише тиждень на початку грудня, повідомили у Національному природньому парку "Синевир".
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За цей час встигли впасти у зимовий сон змогли лише три ведмеді: Беня, Дюрій та Потапич.
Решта – чекають морозів,
– додали у пресслужбі.
Ведмеді не можуть заснути у Карпатах/ Фото: Національний природний парк "Синевир"
Зараз у центрі мешкають 32 клишоногі. Ведмеді з реабілітаційного центру все своє життя прожили у неволі, тому зимовий сон для них явище невідоме.
Довідка. Реабілітаційний центр бурих ведмедів у Карпатах працює з грудня 2011 року.
Торік у центрі заснула більша частина ведмедів.
Коли ведмеді залягають у барлоги?
Залежно від кліматичних та інших умов ведмеді залягають в барлогу з жовтня – листопада до березня – квітня, і навіть пізніше. Приблизно ведмеді сплять 5-6 місяців. До речі, у деяких теплих країнах ведмеді можуть взагалі в сплячку на зиму не залягати.
У холодні зими ведмеді міцно сплять до весни, а внаслідок потепління взимку часто прокидаються і виходять з барлогів на деякий час.
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