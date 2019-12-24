В Карпатах медведи не могут уснуть из-за теплой зимы: фото

В центре реабилитации бурых медведей в Карпатах заснули только 3 косолапых. Другим животным не спится из-за недостаточно низкой температуры воздуха.

Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря, сообщили в Национальном природном парке "Синевир".

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За это время успели упасть в зимний сон смогли только три медведя: Беня, Дюри и Потапыч.

Остальные – ждут морозов,

– добавили в пресс-службе.



Медведи не могут уснуть в Карпатах / Фото: Национальный природный парк "Синевир"

Сейчас в центре живут 32 косолапых. Медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.

Справка. Реабилитационный центр бурых медведей в Карпатах работает с декабря 2011 года.

В прошлом году в центре уснула большая часть медведей.

Когда медведи залегают в берлоги?

В зависимости от климатических и других условий медведи залегают в берлоги с октября – ноября по март – апрель, и даже позже. Примерно медведи спят 5-6 месяцев. Кстати, в некоторых теплых странах медведи могут вообще в спячку на зиму не залегать.

В холодные зимы медведи крепко спят до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпаются и выходят из берлог на некоторое время.

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