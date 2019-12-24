В Карпатах медведи не могут уснуть из-за теплой зимы: фото
В центре реабилитации бурых медведей в Карпатах заснули только 3 косолапых. Другим животным не спится из-за недостаточно низкой температуры воздуха.
Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря, сообщили в Национальном природном парке "Синевир".
Кстати: Как медведи готовятся к зимней спячке в приюте под Львовом: фото и видео
За это время успели упасть в зимний сон смогли только три медведя: Беня, Дюри и Потапыч.
Остальные – ждут морозов,
– добавили в пресс-службе.
Медведи не могут уснуть в Карпатах / Фото: Национальный природный парк "Синевир"
Сейчас в центре живут 32 косолапых. Медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.
Справка. Реабилитационный центр бурых медведей в Карпатах работает с декабря 2011 года.
В прошлом году в центре уснула большая часть медведей.
Когда медведи залегают в берлоги?
В зависимости от климатических и других условий медведи залегают в берлоги с октября – ноября по март – апрель, и даже позже. Примерно медведи спят 5-6 месяцев. Кстати, в некоторых теплых странах медведи могут вообще в спячку на зиму не залегать.
В холодные зимы медведи крепко спят до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпаются и выходят из берлог на некоторое время.
Было и такое: Три медведя решили зимовать в японской поликлинике: видео
Выбор редакции
-
В России заявили о готовности создать специальное судно, чтобы достроить "Северный поток-2"24 декабря , 23:05
-
Главные новости 24 декабря: Кузьменко остается под стражей, тарифы на отопление снизятся24 декабря , 22:00
-
Сколько миллиардов получит Украина за транзит российского газа: ответ Оржеля24 декабря , 21:31