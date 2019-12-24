00:32
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, 24 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      В Карпатах медведи не могут уснуть из-за теплой зимы: фото

      60 Читати новину українською
      Медведям в Карпатах не спится / facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

      В центре реабилитации бурых медведей в Карпатах заснули только 3 косолапых. Другим животным не спится из-за недостаточно низкой температуры воздуха.

      Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря, сообщили в Национальном природном парке "Синевир".

      Кстати: Как медведи готовятся к зимней спячке в приюте под Львовом: фото и видео

      За это время успели упасть в зимний сон смогли только три медведя: Беня, Дюри и Потапыч.

      Остальные – ждут морозов,
      – добавили в пресс-службе.

      ведмеді карпати не можуть спати через погоду
      Медведи не могут уснуть в Карпатах / Фото: Национальный природный парк "Синевир"

      Сейчас в центре живут 32 косолапых. Медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.

      Справка. Реабилитационный центр бурых медведей в Карпатах работает с декабря 2011 года.

      В прошлом году в центре уснула большая часть медведей.

      Когда медведи залегают в берлоги?

      В зависимости от климатических и других условий медведи залегают в берлоги с октября – ноября по март – апрель, и даже позже. Примерно медведи спят 5-6 месяцев. Кстати, в некоторых теплых странах медведи могут вообще в спячку на зиму не залегать.

      В холодные зимы медведи крепко спят до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпаются и выходят из берлог на некоторое время.

      Было и такое: Три медведя решили зимовать в японской поликлинике: видео

      Супрун объяснила, нужно ли пить таблетки для улучшения пищеварения
      24 декабря
      2040
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Карпаты Курьезные новости Погода Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 24 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      24 декабря , 22:00 Главные новости 24 декабря: Кузьменко остается под стражей, тарифы на отопление снизятся
      Северин Трач 209
      24 декабря , 22:00 В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф
      Максим Мирович 1283
      24 декабря , 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
      Юлія Бабич 34
      24 декабря , 19:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 56
      24 декабря , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 2190
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук