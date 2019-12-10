Три ведмеді влаштувалися на зимівлю на складі у поліклініці. Інцидент трапився в японському місті Мінаміуонума в префектурі Ніїгата.

Самку і двох її дитинчат виявив співробітник транспортної фірми, пише NHK.

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Співробітники поліклініки одразу викликали поліцію. Правоохоронці були збентежені, бо розбутити ведмедів їм не вдалося.

Спершу копи світили тваринам в очі ліхтариком, а потім намагалися їх вигнати, використовуючи феєрверки. Однак ведмеді прокидатися не збиралися.

Поліцейським довелося застосувати зброю. Зауважимо, що ніхто з тварин не постраждав.

Копи влучили у дорослого ведмедя з пістолета-транквілізатора, а потім зловили й дитинчат. Найближчим часом тварин випустять в гори.

Три ведмеді вирішили зимувати у японській поліклініці: відео