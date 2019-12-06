Понад 50 голодних білих ведмедів кошмарять жителів російського села: відео

На Чукотці 56 голодних білих ведмедів нишпорять в околицях села Риркайпій через теплу погоду. Лід біля берега неміцний і тварини не можуть піти геть, а жителі села не можуть вийти з будинків.

Зараз ведмеді харчуються тушами моржів, що залишилися з осені, проте цього може не вистачити, повідомили в WWF.ru. Там пояснили, що хижаки зможуть покинути околиці села, після того як прийдуть мороз. За даними синоптиків, це відбудеться з 7 до 11 грудня.

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Тим часом біля дитсадка і школи в селі організували чергування. На час перебування хижаків там скасували громадські заходи, дітей в освітні установи і назад возять на автобусах. Волонтери патрулюють околиці, щоб не допускати ведмедів до села.

Пізніше патрульна WWF Тетяна Міненко повідомила, що число хижаків біля чукотського села зросло до 60. Востаннє таку кількість ведмедів фіксували у 2014 році.

Дивіться відео з білими ведмедями біля чукотського села: