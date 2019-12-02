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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      У Росії познущалися з полярного ведмедя: його хутро обписали фарбою – обурливе відео

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      Розмальований полярний ведмідь / скріншот із відео

      На хутрі білого ведмедя хтось червоною фарбою написав назву радянського танку – "Т-34". Інцидент стався на Чукотці, саме там зняли відео із бідолашною твариною.

      Наразі вчені намагаються з’ясувати, у якій точці Чукотки зловмисники розмалювали ведмедя. Ролик із чотирилапим оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці відомий російський блогер Ілля Варламов.

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      Якісь ідіоти написали на ведмедеві "Т-34", не розуміючи, яку шкоду вони наносять тварині,
      – обурився він.

      На російській Чукотці білого ведмедя обписали фарбою: відео

      Тим часом російські вчені припускають, що тварина могла стати жертвою місцевих жителів, які таким чином хотіли відігнати її, передають росЗМІ.

      У минулому році була метушня з ведмедями на Новій Землі. Можливо, на Чукотці вирішили теж вжити заходів цієї зими – вилов, знерухомлення, а оскільки там не вчені цим займаються, то могли бути "жартівники",
      – припускають науковці.

      Що відомо про нашестя білих ведмедів на Новій Землі? На російському архіпелазі Нова Земля в Архангельській області Росії торік вводили режим надзвичайного стану через нашестя білих ведмедів. Попри те, що тварини занесені до "Червоної книги" в регіоні навіть роздумували про їх відстріл.

      Дикі тварини у пошуках поживи заходили на територію населених пунктів. Вони бродили поблизу смітників, бували випадки, коли ведмеді проникали у людські оселі та ганялися за місцевими мешканцями.

      Торік нашестя білих ведмедів зафіксували на Новій Землі

      Водночас, вони повідомляють, що яскрава пляма на тілі ведмедя завдає йому неабиякої шкоди. Зокрема, йому важче маскуватися і полювати. Втім, якщо фарба є звичайною, то вона швидко зітреться.

      Розфарбованого ведмедя помітили на Чукотці

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      сьогодні
      20186
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Новини Росії
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