Олень провалився під лід на Прикарпатті: фото порятунку
Олень провалився під лід на водоймі в Івано-Франківській області. Його врятували небайдужі рибалки разом з надзвичайниками.
Рибалки викликали на місце рятувальників, щоб допомогти оленю вибратися з пастки, повідомляє пресслужба ДСНС. Участь у порятунку брали і працівники місцевого фермерського господарства.
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Щоб витягти оленя з-під льоду, тварину спершу довелося приспати ін'єкцією снодійного. Тільки після цього оленя вдалося витягнути на берег.
Реабілітацію після крижаного купання олень проходитиме у фермерському господарстві.
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