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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Олень провалився під лід на Прикарпатті: фото порятунку

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      Порятунок оленя, що провалився під лід на Прикарпатті / Фото пресслужби ДСНС

      Олень провалився під лід на водоймі в Івано-Франківській області. Його врятували небайдужі рибалки разом з надзвичайниками.

      Рибалки викликали на місце рятувальників, щоб допомогти оленю вибратися з пастки, повідомляє пресслужба ДСНС. Участь у порятунку брали і працівники місцевого фермерського господарства.

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      Щоб витягти оленя з-під льоду, тварину спершу довелося приспати ін'єкцією снодійного. Тільки після цього оленя вдалося витягнути на берег.

      Реабілітацію після крижаного купання олень проходитиме у фермерському господарстві.

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Світ тварин ДСНС Надзвичайні ситуації
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