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      У Чорному морі перевернулося судно з 14 тисячами овець: фото

      1951 Читать новость на русском
      Усіх членів екіпажу судна, яке перевернулося біля Румунії, вдалося врятувати / bbc.com

      У Чорному морі поблизу берегів Румунії перевернулося вантажне судно, на борту якого перебували близько 14 тисяч овець. Усіх людей з судна вдалося врятувати, а поліція, рятувальники та військово-морський флот Румунії проводить операцію по порятунку тварин.

      Судно перекинулося у морі у ранок неділі, 24 листопада, після того, як покинуло морський порт Мідія, повідомляє російська служба BBC.

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      Крім тварин, на борту були 22 членів екіпажу – громадяни Сербії. Усіх їх вдалося врятувати. Так само врятували і кількох овець, які плавали у морі. Втім рятувальники вважають, що більшість тварин втонули.

      Чому судно перевернулося, поки невідомо. Як повідомила влада, розслідування буде проводитися після того, як завершиться операція з порятунку овець.

      Одного з членів екіпажу доставили до лікарні з переохолодженням. Після аварії судна він випав за борт, але його вдалося майже одразу ж врятувати.


      У ході операції вдалося врятувати кількох овець, які плавали у морі

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Чорне море Світ тварин Постраждалі Румунія Водний транспорт
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