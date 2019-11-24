У Чорному морі перевернулося судно з 14 тисячами овець: фото

У Чорному морі поблизу берегів Румунії перевернулося вантажне судно, на борту якого перебували близько 14 тисяч овець. Усіх людей з судна вдалося врятувати, а поліція, рятувальники та військово-морський флот Румунії проводить операцію по порятунку тварин.

Судно перекинулося у морі у ранок неділі, 24 листопада, після того, як покинуло морський порт Мідія, повідомляє російська служба BBC.

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Крім тварин, на борту були 22 членів екіпажу – громадяни Сербії. Усіх їх вдалося врятувати. Так само врятували і кількох овець, які плавали у морі. Втім рятувальники вважають, що більшість тварин втонули.

Чому судно перевернулося, поки невідомо. Як повідомила влада, розслідування буде проводитися після того, як завершиться операція з порятунку овець.

Одного з членів екіпажу доставили до лікарні з переохолодженням. Після аварії судна він випав за борт, але його вдалося майже одразу ж врятувати.



У ході операції вдалося врятувати кількох овець, які плавали у морі