В Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец: фото

В Черном море близ берегов Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находились около 14 тысяч овец. Всех людей с судна удалось спасти, а полиция, спасатели и военно-морской флот Румынии проводит операцию по спасению животных.

Судно перевернулось в море в утро воскресенья, 24 ноября, после того, как покинуло морской порт Мидия, сообщает русская служба BBC.

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Кроме животных, на борту были 22 члена экипажа – граждане Сербии. Всех их удалось спасти. Так же спасли и нескольких овец, которые плавали в море. Впрочем, спасатели считают, что большинство животных утонули.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Одного из членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением. После аварии судна он выпал за борт, но его удалось почти сразу же спасти.



В ходе операции удалось спасти нескольких овец, которые плавали в море