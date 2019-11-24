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      В Малайзии умер последний суматранский носорог от рака

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      Суматранский носорог / www.flickr.com

      В Малайзии попрощались с последним носорогом этого вида. 25-летняя самка суматранских носорогов по имени Иман умерла на острове Борнео.

      Теперь в этой стране этот вид животных официально считают вымершими, сообщает BBC. А это – самый маленький по размеру и самый древний из видов носорогов.

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      Самка болела раком и в течение последних пяти лет она жила под присмотром людей.

      "Ее смерть была естественной, и непосредственная причина была отнесена к категории шоковых. Иман уделяли пристальное внимание и заботу с того момента, как ее получили в марте 2014 года, вплоть до момента ее смерти", – заявила министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.

      Ранее этот вид был распространен по всей южной и юго-восточной Азии. Теперь этих животных на планете меньше сотни. Больше всего страдают суматранские носороги именно от деятельности человека. Большой проблемой также является малочисленность популяций. Кроме того, этот вид трудно вывести искусственно. Попытки это сделать в Малайзии оказались неудачными.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Малайзия Мир животных
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