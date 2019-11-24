У Малайзії помер останній суматранський носоріг через рак

У Малайзії попрощались з останнім носорогом свого виду. 25-річна самка на ім'я Іман суматранських носорогів померла на острові Борнео.

Тепер у цій країні цей вид тварин офіційно вважають вимерлими, повідомляє BBC. А це – найменший за розміром і найбільш древній із видів носорогів.

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Самка хворіла на рак і протягом останніх п'яти років жила під наглядом людей.

"Її смерть була природною, і безпосередня причина була віднесена до категорії шокових. Іман приділяли пильну увагу і турботу з того моменту, як її отримали в березні 2014 року, аж до моменту її смерті", – заявила міністр туризму, культури і навколишнього середовища штату Сабах Крістін Лʼю.

Раніше цей вид був поширений по всій південній та південно-східній Азії. Тепер цих тварин на планеті менше сотні. Найбільше потерпають cуматранські носороги саме від діяльності людини. Великою проблемою також є нечисленність популяцій. Крім того, цей вид важко вивести штучно. Спроби це зробити у Малайзії виявились невдалими.