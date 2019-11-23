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      Румунія потерпає від нашестя ведмедів, є жертви: шокуюче відео

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      Ведмідь на вулиці в Румунії / Скріншот з відео

      Містечка на півночі Румунії потерпають від нашестя ведмедів. Тварини розгрібають смітники, забираються в будинки й автівки.

      За 2019 рік їх жертвами вже стали шестеро людей, троє з них – лише за один місяць. В той час, як загальна кількість загиблих через напади у 2000-2015 роках – 11 осіб, повідомляє BBC.

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      За словами місцевих, до збільшення популяції ведмедів у регіоні призвела урядова заборона на трофейний відстріл тварин, запроваджена у 2016 році. У пошуках їжі клишоногі почали спускатися до найближчих поселень. 

      Нашестя ведмедів у Румунії: дивіться відео

      Громадяни неодноразово обурювалися бездіяльністю влади. Жителі північних районів уже навіть готові самотужки боротися з нашестям ведмедів. Кажуть, що почнуть виставляти капкани та травити тварин.

      В уряді ж пообіцяли розв'язати цю проблему ще до того, як ведмеді прокинуться після зимової сплячки. 

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Світ тварин Румунія
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