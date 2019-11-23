Румыния страдает от нашествия медведей, есть жертвы: шокирующее видео

Городки на севере Румынии страдают от нашествия медведей. Животные разгребают свалки, забираются в дома и машины.

За 2019 год их жертвами уже стали шесть человек, трое из них – всего за один месяц. В то время, как общее количество погибших из-за нападения в 2000-2015 годах – 11 человек, сообщает BBC.

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По словам местных, к увеличению популяции медведей в регионе привел правительственный запрет на трофейный отстрел животных, введенный в 2016 году. В поисках пищи косолапые начали спускаться к ближайшим поселениям.

Нашествие медведей в Румынии: смотрите видео

Граждане неоднократно возмущались бездействием властей. Жители северных районов уже даже готовы самостоятельно бороться с нашествием медведей. Говорят, что начнут выставлять капканы и травить животных.

В правительстве же обещают решить эту проблему еще до того, как медведи проснутся после зимней спячки.