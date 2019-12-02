Олень провалился под лед на Прикарпатье: фото спасения
Олень провалился под лед на водоеме в Ивано-Франковской области. Его спасли неравнодушные рыбаки вместе с спасателями
Рыбаки вызвали на место спасателей, чтобы помочь оленю выбраться из ловушки, сообщает пресс-служба ГСЧС. Участие в спасении принимали и работники местного фермерского хозяйства.
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Чтобы извлечь оленя из-подо льда, животное сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного. Только после этого оленя удалось вытащить на берег.
Реабилитацию после ледяного купания олень будет проходить в фермерском хозяйстве.
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