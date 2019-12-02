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      Олень провалился под лед на Прикарпатье: фото спасения

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      Спасение оленя, провалившегося под лед на Прикарпатье / Фото пресс-службы ГСЧС

      Олень провалился под лед на водоеме в Ивано-Франковской области. Его спасли неравнодушные рыбаки вместе с спасателями

      Рыбаки вызвали на место спасателей, чтобы помочь оленю выбраться из ловушки, сообщает пресс-служба ГСЧС. Участие в спасении принимали и работники местного фермерского хозяйства.

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      Чтобы извлечь оленя из-подо льда, животное сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного. Только после этого оленя удалось вытащить на берег.

      Реабилитацию после ледяного купания олень будет проходить в фермерском хозяйстве.

       

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Мир животных Чрезвычайное происшествие ГСЧС
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