В России поиздевались над полярным медведем: его мех исписали краской – возмутительное видео
На меху белого медведя кто-то красной краской написал название советского танка – "Т-34". Инцидент произошел на Чукотке, именно там сняли видео с несчастным животным.
Сейчас ученые пытаются выяснить, в какой точке Чукотки злоумышленники разрисовали медведя. Ролик с четвероногим обнародовал на своей фейсбук-странице известный российский блогер Илья Варламов.
Смотрите также: Олень провалился под лед на Прикарпатье: фото спасения
Какие-то идиоты написали на медведе "Т-34", не понимая, какой вред они наносят животному,
– возмутился он.
На Чукотке белого медведя исписали краской: видео
Тем временем российские ученые предполагают, что животное могло стать жертвой местных жителей, которые таким образом хотели отогнать его, передают росСМИ.
В прошлом году была возня с медведями на Новой Земле. Возможно, на Чукотке решили тоже принять меры этой зимой – вылов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники",
– предполагают ученые.
Что известно о нашествии белых медведей на Новой Земле?На российском архипелаге Новая Земля в Архангельской области России в прошлом году вводили режим чрезвычайного положения из-за нашествия белых медведей. Несмотря на то, что животные занесены в "Красную книгу" в регионе даже размышляли об их отстреле.
Дикие животные в поисках пищи заходили на территорию населенных пунктов. Они бродили возле свалок, бывали случаи, когда медведи проникали в жилища и гонялись за местными жителями.
В прошлом году нашествие белых медведей зафиксировали на Новой Земле
В то же время, они сообщают, что яркое пятно на теле медведя наносит ему немалый ущерб. В частности, ему труднее маскироваться и охотиться. Впрочем, если краска является обычной, то она быстро сотрется.
Разрисованного медведя заметили на Чукотке