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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      В России поиздевались над полярным медведем: его мех исписали краской – возмутительное видео

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      Разрисованный полярный медведь / скриншот с видео

      На меху белого медведя кто-то красной краской написал название советского танка – "Т-34". Инцидент произошел на Чукотке, именно там сняли видео с несчастным животным.

      Сейчас ученые пытаются выяснить, в какой точке Чукотки злоумышленники разрисовали медведя. Ролик с четвероногим обнародовал на своей фейсбук-странице известный российский блогер Илья Варламов.

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      Какие-то идиоты написали на медведе "Т-34", не понимая, какой вред они наносят животному,
      – возмутился он.

      На Чукотке белого медведя исписали краской: видео

      Тем временем российские ученые предполагают, что животное могло стать жертвой местных жителей, которые таким образом хотели отогнать его, передают росСМИ.

      В прошлом году была возня с медведями на Новой Земле. Возможно, на Чукотке решили тоже принять меры этой зимой – вылов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники",
      – предполагают ученые.

      Что известно о нашествии белых медведей на Новой Земле?На российском архипелаге Новая Земля в Архангельской области России в прошлом году вводили режим чрезвычайного положения из-за нашествия белых медведей. Несмотря на то, что животные занесены в "Красную книгу" в регионе даже размышляли об их отстреле.

      Дикие животные в поисках пищи заходили на территорию населенных пунктов. Они бродили возле свалок, бывали случаи, когда медведи проникали в жилища и гонялись за местными жителями.

      В прошлом году нашествие белых медведей зафиксировали на Новой Земле

      В то же время, они сообщают, что яркое пятно на теле медведя наносит ему немалый ущерб. В частности, ему труднее маскироваться и охотиться. Впрочем, если краска является обычной, то она быстро сотрется.

      Разрисованного медведя заметили на Чукотке

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Мир животных
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