Более 50 голодных белых медведей кошмарят жителей российского села: видео

На Чукотке 56 голодных белых медведей рыщут в окрестностях села Рыркайпий из-за теплой погоды. Лед у берега непрочный и животные не могут уйти, а жители села не могут выйти из домов.

Сейчас медведи питаются тушами моржей, что остались с осени, однако этого может не хватить, сообщили в WWF.ru. Там пояснили, что хищники смогут покинуть окрестности села после того, как придут морозы. По данным синоптиков, это произойдет с 7 до 11 декабря.

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Тем временем возле детсада и школы в селе организовали дежурство. На время пребывания хищников там отменили общественные мероприятия, детей в образовательные учреждения и обратно возят на автобусах. Волонтеры патрулируют окрестности, чтобы не допускать медведей к селу.

Позже патрульная WWF Татьяна Миненко сообщила, что число хищников у чукотского села выросло до 60. Последний раз такое количество медведей фиксировали в 2014 году.

Смотрите видео с белыми медведями возле чукотского села: