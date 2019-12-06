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      Более 50 голодных белых медведей кошмарят жителей российского села: видео

      39 Читати новину українською
      Голодные белые медведи на Чукотке / wwf.ru Максим Демидов

      На Чукотке 56 голодных белых медведей рыщут в окрестностях села Рыркайпий из-за теплой погоды. Лед у берега непрочный и животные не могут уйти, а жители села не могут выйти из домов.

      Сейчас медведи питаются тушами моржей, что остались с осени, однако этого может не хватить, сообщили в WWF.ru. Там пояснили, что хищники смогут покинуть окрестности села после того, как придут морозы. По данным синоптиков, это произойдет с 7 до 11 декабря.

      Смотрите видео: В России поиздевались над полярным медведем: его мех исписали краской

      Тем временем возле детсада и школы в селе организовали дежурство. На время пребывания хищников там отменили общественные мероприятия, детей в образовательные учреждения и обратно возят на автобусах. Волонтеры патрулируют окрестности, чтобы не допускать медведей к селу.

      Позже патрульная WWF Татьяна Миненко сообщила, что число хищников у чукотского села выросло до 60. Последний раз такое количество медведей фиксировали в 2014 году.

      Смотрите видео с белыми медведями возле чукотского села:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Экология климат Новости России Мир животных
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