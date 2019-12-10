Три медведя решили зимовать в японской поликлинике: видео
Три медведя устроились на зимовку на складе в поликлинике. Инцидент произошел в японском городе Минамиуонума в префектуре Ниигата.
Самку и двух ее детенышей обнаружил сотрудник транспортной фирмы, пишет NHK.
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Сотрудники поликлиники сразу вызвали полицию. Правоохранители были растеряны, потому что разбудить медведей им не удалось.
Сперва копы светили животным в глаза фонариком, а потом пытались их выгнать, используя фейерверки. Однако медведи просыпаться не собирались.
Полицейским пришлось применить оружие. Заметим, что никто из животных не пострадал.
Копы попали в взрослого медведя из пистолета-транквилизатора, а потом поймали и детенышей. В ближайшее время животных выпустят в горы.
Три медведя решили зимовать в японской поликлинике: видео