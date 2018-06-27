Прогноз погоды на 27 июня: в Украине снова будет жарко, но пройдут грозовые дожди

Погода в Украине в среду, 27 июня, вернет тепло и даже жару, которая на юге и востоке достигнет отметки +35 градусов. Однако в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами пройдут также местами на западе, полосой от Винниччины через Черкащину до Харьковщины. Киевщину зацепит, возможно, вечером", – говорится в сообщении синоптика.

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Диденко отметила, что в среду в Украине усилится восточный ветер. Относительно дневной температуры воздуха, то в среднем она составит +24+29 градусов, местами до +30+35, на западе– +23+27 градусов.

В Киеве 27 июня прогнозируется порывистый восточный ветер, +26+28 градусов, вероятность дождя с грозой – к вечеру.

Прогноз погоды на среду, 27 июня, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +31...+33

Херсон – +33...+35

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +32...+34

Запорожье – +33...+35

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +32...+34

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 27 июня от Укргидрометцентра