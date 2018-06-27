Прогноз погоды на 27 июня: в Украине снова будет жарко, но пройдут грозовые дожди
Погода в Украине в среду, 27 июня, вернет тепло и даже жару, которая на юге и востоке достигнет отметки +35 градусов. Однако в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами пройдут также местами на западе, полосой от Винниччины через Черкащину до Харьковщины. Киевщину зацепит, возможно, вечером", – говорится в сообщении синоптика.
Читайте также: Часть Украины охватила засуха: перечень областей
Диденко отметила, что в среду в Украине усилится восточный ветер. Относительно дневной температуры воздуха, то в среднем она составит +24+29 градусов, местами до +30+35, на западе– +23+27 градусов.
В Киеве 27 июня прогнозируется порывистый восточный ветер, +26+28 градусов, вероятность дождя с грозой – к вечеру.
Прогноз погоды на среду, 27 июня, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +31...+33
Херсон – +33...+35
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +32...+34
Запорожье – +33...+35
Донецк – +33...+35
Луганск – +33...+35
Харьков – +32...+34
Киев – +27...+29