Прогноз погоди на 27 червня: в Україні знову буде спекотно, проте пройдуть грозові дощі
Погода в Україні в середу, 27 червня, поверне тепло та навіть спеку, яка на півдні та сході сягне позначки +35 градусів. Проте у більшості областей України очікуються дощі та грози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Зливи, ймовірно сильні, грози, град та шквали – Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами також пройдуть місцями на заході, смугою від Вінниччини через Черкащину до Харківщини. Київщину зачепить, можливо, ввечері", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Діденко зазначила, що в середу в Україні посилиться східний вітер. Щодо денної температури повітря, то в середньому вона становитиме +24+29 градусів, місцями до +30+35, на заході – +23+27 градусів.
У Києві 27 червня прогнозується поривчастий східний вітер, +26+28 градусів, ймовірність дощу з грозою – надвечір.
Прогноз погоди на середу, 27 червня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +28…+30
Полтава – +30…+32
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +33…+35
Луганськ – +33…+35
Харків – +32…+34
Київ – +27…+29