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Прогноз погоди на 27 червня: в Україні знову буде спекотно, проте пройдуть грозові дощі

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Прогноз погоди в Україні на 27 червня
Прогноз погоди в Україні на 27 червня / Look.com.ua

Погода в Україні в середу, 27 червня, поверне тепло та навіть спеку, яка на півдні та сході сягне позначки +35 градусів. Проте у більшості областей України очікуються дощі та грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Зливи, ймовірно сильні, грози, град та шквали – Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами також пройдуть місцями на заході, смугою від Вінниччини через Черкащину до Харківщини. Київщину зачепить, можливо, ввечері", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Діденко зазначила, що в середу в Україні посилиться східний вітер. Щодо денної температури повітря, то в середньому вона становитиме +24+29 градусів, місцями до +30+35, на заході – +23+27 градусів.
У Києві 27 червня прогнозується поривчастий східний вітер, +26+28 градусів, ймовірність дощу з грозою – надвечір.

Прогноз погоди на середу, 27 червня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +28…+30

Полтава – +30…+32

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +33…+35

Луганськ – +33…+35

Харків – +32…+34

Київ – +27…+29

погода прогноз Україна середа 27 червня
Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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